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Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму - РИА Новости, 25.01.2024
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14:22 25.01.2024 (обновлено: 14:45 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923422440.html
Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму
Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму - РИА Новости, 25.01.2024
Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму
Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:22
2024-01-25T14:45
происшествия
донецкая народная республика
александр молохов
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете."Мы будем обжаловать приговор", — заявил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Александр Молохов, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму

Адвокат Молохов: защита Стрелкова обжалует приговор за призывы к экстремизму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете.
"Мы будем обжаловать приговор", — заявил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.
Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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