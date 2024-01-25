https://ria.ru/20240125/prigovor-1923422440.html

Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму

Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму - РИА Новости, 25.01.2024

Защита Стрелкова намерена обжаловать приговор за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:22

2024-01-25T14:22

2024-01-25T14:45

происшествия

донецкая народная республика

александр молохов

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также суд запретил ему три года заниматься администрированием сайтов в интернете."Мы будем обжаловать приговор", — заявил РИА Новости его адвокат Александр Молохов.Ранее прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима - на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, донецкая народная республика, александр молохов, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)