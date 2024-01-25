https://ria.ru/20240125/predosterezhenie-1923421748.html

ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной

ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 25.01.2024

ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной

Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:21

2024-01-25T14:21

2024-01-25T14:21

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

украина

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области объявлено официальное предостережение жителю региона о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении. Отмечается, что ростовчанин установил контакт с кадровым сотрудником спецслужб Украины через один из мессенджеров для "оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Передать какую-либо информацию он не успел.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ростовская область, украина, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр