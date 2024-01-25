https://ria.ru/20240125/predosterezhenie-1923421748.html
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 25.01.2024
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной
Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:21
2024-01-25T14:21
2024-01-25T14:21
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
украина
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области объявлено официальное предостережение жителю региона о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении. Отмечается, что ростовчанин установил контакт с кадровым сотрудником спецслужб Украины через один из мессенджеров для "оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Передать какую-либо информацию он не успел.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
россия
ростовская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, украина, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Украина, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной
ФСБ предостерегла ростовчанина, наладившего контакт с украинской разведкой