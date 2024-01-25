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ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/predosterezhenie-1923421748.html
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной - РИА Новости, 25.01.2024
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной
Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:21
2024-01-25T14:21
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
украина
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону. "УФСБ России по Ростовской области объявлено официальное предостережение жителю региона о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении. Отмечается, что ростовчанин установил контакт с кадровым сотрудником спецслужб Украины через один из мессенджеров для "оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Передать какую-либо информацию он не успел.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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россия, ростовская область, украина, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Украина, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла жителя Ростовской области от сотрудничества с Украиной

ФСБ предостерегла ростовчанина, наладившего контакт с украинской разведкой

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Силовики объявили предостережение жителю Ростовской области, который наладил контакт с украинской разведкой, сообщает УФСБ России по региону.
"УФСБ России по Ростовской области объявлено официальное предостережение жителю региона о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ростовчанин установил контакт с кадровым сотрудником спецслужб Украины через один из мессенджеров для "оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Передать какую-либо информацию он не успел.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьУкраинаБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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