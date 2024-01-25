https://ria.ru/20240125/poteri-1923422981.html
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2024
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении и улучшили свои позиции, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:23
2024-01-25T14:23
2024-01-25T15:27
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении и улучшили свои позиции, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке министерства.Российские войска отбили три атаки в районе Клещеевки, а также ударили по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Красного. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре броневика и семь автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по американской боевой машине РСЗО М270, артиллерийской системе М777, самоходной артиллерийской установке "Акация", орудию Д-20, самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", двум гаубицам Д-30, а также по двум складам с боеприпасами.На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по позициям 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки.Потери противника составили: до 130 военнослужащих, танк, две БМП, три автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубица "Гиацинт-Б", а также станция РЭБ.На Купянском направлении группировка "Запад" отразила четыре атаки штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевки и Синьковки. Украинские части потеряли до 40 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также две САУ Krab.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 270 человек личного состава, два танка, две БМП, восемь броневиков и 20 автомобилей.На Запорожском направлении российские войска ударили по позициям 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах Работино, Юрковки и Вербового. Противник потерял убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа.На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе Новотягинки, потери противника составили до 45 военнослужащих.
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ, противник потерял 310 солдат
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении и улучшили свои позиции, сообщили в Минобороны
.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке министерства.
Российские войска отбили три атаки в районе Клещеевки, а также ударили по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Красного. Противник потерял до 310 военнослужащих, четыре танка, четыре броневика и семь автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по американской боевой машине РСЗО М270, артиллерийской системе М777, самоходной артиллерийской установке "Акация", орудию Д-20, самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", двум гаубицам Д-30, а также по двум складам с боеприпасами.
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На Южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск ударили по позициям 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки.
Потери противника составили: до 130 военнослужащих, танк, две БМП, три автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубица "Гиацинт-Б", а также станция РЭБ.
На Купянском направлении группировка "Запад" отразила четыре атаки штурмовиков 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевки и Синьковки. Украинские части потеряли до 40 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также две САУ Krab.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 270 человек личного состава, два танка, две БМП, восемь броневиков и 20 автомобилей.
На Запорожском направлении российские войска ударили по позициям 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах Работино, Юрковки и Вербового. Противник потерял убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе Новотягинки, потери противника составили до 45 военнослужащих.
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