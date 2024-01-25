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Прибудут военные. Американский сенатор рассказал о "пощечине" для России

Прибудут военные. Американский сенатор рассказал о "пощечине" для России - РИА Новости, 25.01.2024

Прибудут военные. Американский сенатор рассказал о "пощечине" для России

Американские политики застряли в прошлом и отказываются даже от малейших попыток наладить отношения с Москвой, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:30

2024-01-25T01:30

2024-01-25T09:15

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американские политики застряли в прошлом и отказываются даже от малейших попыток наладить отношения с Москвой, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.Антироссийская позиция вашингтонских законодателей вызывает у сенатора "некоторое недоумение"."Думаю, кто-то из этих людей (членов конгресса США. — Прим. ред.) <...> застрял в мышлении времен холодной войны. <...> Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил политик.По словам Рэнда Пола, американские элиты отказываются совершать даже мельчайшие шаги в сторону хороших отношений с Москвой. Сенатор рассказал о судьбе собственного предложения по снятию санкций с депутатов Государственной думы в обмен на отказ России от симметричных рестрикций против конгрессменов. Инициатива Пола набрала в профильном комитете сената США всего один голос за.Политик также выразил уверенность в том, что для Украины будет лучше отказаться от стремления стать частью НАТО."Это (вступление Украины в НАТО. — Прим. ред.) настоящая провокация. Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины (для России. — Прим. ред.)", — признал Пол.В среду комитет по международным отношениям сената США провел голосование по поводу законопроекта о конфискации замороженных активов России. Рэнд Пол оказался единственным членом комитета, проголосовавшим против антироссийской инициативы.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231013/korruptsiya-1902415491.html

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в мире, россия, сша, рэнд пол, такер карлсон, нато, сенат сша, украина