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В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов
В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев внесет к законопроекту о треш-стримах поправки о запрете прямых эфиров боев поп-ММА. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:42
2024-01-25T15:42
2024-01-25T15:42
общество
султан хамзаев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев внесет к законопроекту о треш-стримах поправки о запрете прямых эфиров боев поп-ММА. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. "Поп-ММА в России находится в плоскости треш-стрима. Контент, который направлен на насилие, деструктивно влияющий на молодежь. Это про демонстрацию неуважения, а не про спорт. Опасное шоу. Такие прямые эфиры поп-ММА должны быть запрещены в новом законе. Будем предлагать поправки", - сказал он РИА Новости. Ранее Хамзаев предложил запретить такое "социально опасное явление", как поп-ММА. Поп-ММА – это бои по правилам, приближенным к смешанным единоборствам, их трансляции проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют профессиональные спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса, блогеры.
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общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов
Хамзаев внесет к проекту о треш-стримах поправки о запрете эфиров поп-ММА
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев
внесет к законопроекту о треш-стримах поправки о запрете прямых эфиров боев поп-ММА.
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей.
«
"Поп-ММА в России находится в плоскости треш-стрима. Контент, который направлен на насилие, деструктивно влияющий на молодежь. Это про демонстрацию неуважения, а не про спорт. Опасное шоу. Такие прямые эфиры поп-ММА должны быть запрещены в новом законе. Будем предлагать поправки", - сказал он РИА Новости.
Ранее Хамзаев предложил запретить такое "социально опасное явление", как поп-ММА.
Поп-ММА – это бои по правилам, приближенным к смешанным единоборствам, их трансляции проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют профессиональные спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса, блогеры.
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