https://ria.ru/20240125/popmma-1923444823.html

В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов

В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуме предложили добавить поп-ММА к проекту о запрете треш-стримов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев внесет к законопроекту о треш-стримах поправки о запрете прямых эфиров боев поп-ММА. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев внесет к законопроекту о треш-стримах поправки о запрете прямых эфиров боев поп-ММА. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. "Поп-ММА в России находится в плоскости треш-стрима. Контент, который направлен на насилие, деструктивно влияющий на молодежь. Это про демонстрацию неуважения, а не про спорт. Опасное шоу. Такие прямые эфиры поп-ММА должны быть запрещены в новом законе. Будем предлагать поправки", - сказал он РИА Новости. Ранее Хамзаев предложил запретить такое "социально опасное явление", как поп-ММА. Поп-ММА – это бои по правилам, приближенным к смешанным единоборствам, их трансляции проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют профессиональные спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса, блогеры.

https://ria.ru/20240125/sim-karty-1923440896.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф