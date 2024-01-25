https://ria.ru/20240125/pomosch-1923382634.html

Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО

Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО - РИА Новости, 25.01.2024

Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО

Жители Кировской области отправили участникам специальной военной операции три автомобиля УАЗ и грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:51

2024-01-25T11:51

2024-01-25T11:51

надежные люди

кировская область

кирово-чепецк

андрей князев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Жители Кировской области отправили участникам специальной военной операции три автомобиля УАЗ и грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба правительства региона. Груз гуманитарной помощи отправляется из Кирово-Чепецка, но собирали его не только жители города. Большую помощь оказали жители Мурыгино и других поселков и городов Кировской области. "С очередным гуманитарным конвоем в зону СВО везут маскировочные сети, теплую одежду, медикаменты, а также печи, блиндажные свечи и другое. Кроме того, волонтеры передадут бойцам три автомобиля УАЗ. При помощи автоэвакуатора их погрузили в прицеп фуры вместе с остальной гуманитарной помощью. Это сделано для того, чтобы не тратить моторесурс техники", - говорится в сообщении. По словам председателя кирово-чепецкого отделения Российского союза ветеранов Афганистана Андрея Князева, "УАЗы" пойдут на передовую - будут поставлять продукты питания и вооружение, а также будут вывозить раненых. Гуманитарная помощь отправится в Бердянск. Оттуда груз будет доставлен военнослужащим - одному из соединений воздушно-десантных войск, в составе которого служат кировчане.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

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кировская область

кирово-чепецк

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кировская область, кирово-чепецк, андрей князев