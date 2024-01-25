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Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО - РИА Новости, 25.01.2024
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Надежные люди
 
11:51 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/pomosch-1923382634.html
Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО
Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО - РИА Новости, 25.01.2024
Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО
Жители Кировской области отправили участникам специальной военной операции три автомобиля УАЗ и грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:51
2024-01-25T11:51
надежные люди
кировская область
кирово-чепецк
андрей князев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Жители Кировской области отправили участникам специальной военной операции три автомобиля УАЗ и грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба правительства региона. Груз гуманитарной помощи отправляется из Кирово-Чепецка, но собирали его не только жители города. Большую помощь оказали жители Мурыгино и других поселков и городов Кировской области. "С очередным гуманитарным конвоем в зону СВО везут маскировочные сети, теплую одежду, медикаменты, а также печи, блиндажные свечи и другое. Кроме того, волонтеры передадут бойцам три автомобиля УАЗ. При помощи автоэвакуатора их погрузили в прицеп фуры вместе с остальной гуманитарной помощью. Это сделано для того, чтобы не тратить моторесурс техники", - говорится в сообщении. По словам председателя кирово-чепецкого отделения Российского союза ветеранов Афганистана Андрея Князева, "УАЗы" пойдут на передовую - будут поставлять продукты питания и вооружение, а также будут вывозить раненых. Гуманитарная помощь отправится в Бердянск. Оттуда груз будет доставлен военнослужащим - одному из соединений воздушно-десантных войск, в составе которого служат кировчане.
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
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кировская область, кирово-чепецк, андрей князев
Надежные люди, Кировская область, Кирово-Чепецк, Андрей Князев

Три "УАЗа" и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Кировской областиТри УАЗа и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО
Три УАЗа и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Кировской области
Три УАЗа и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Жители Кировской области отправили участникам специальной военной операции три автомобиля УАЗ и грузовик с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба правительства региона.
Груз гуманитарной помощи отправляется из Кирово-Чепецка, но собирали его не только жители города. Большую помощь оказали жители Мурыгино и других поселков и городов Кировской области.
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"С очередным гуманитарным конвоем в зону СВО везут маскировочные сети, теплую одежду, медикаменты, а также печи, блиндажные свечи и другое. Кроме того, волонтеры передадут бойцам три автомобиля УАЗ. При помощи автоэвакуатора их погрузили в прицеп фуры вместе с остальной гуманитарной помощью. Это сделано для того, чтобы не тратить моторесурс техники", - говорится в сообщении.
По словам председателя кирово-чепецкого отделения Российского союза ветеранов Афганистана Андрея Князева, "УАЗы" пойдут на передовую - будут поставлять продукты питания и вооружение, а также будут вывозить раненых.
Гуманитарная помощь отправится в Бердянск. Оттуда груз будет доставлен военнослужащим - одному из соединений воздушно-десантных войск, в составе которого служат кировчане.
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Надежные людиКировская областьКирово-ЧепецкАндрей Князев
 
 
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