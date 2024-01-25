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В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд - РИА Новости, 25.01.2024
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15:39 25.01.2024 (обновлено: 15:49 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/poezd-1923444074.html
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд - РИА Новости, 25.01.2024
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд
Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:39
2024-01-25T15:49
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
ржд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда, пострадавших нет, ожидается задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, сообщила дорога."Сегодня в 14.25 на станции Волоколамск произошёл сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет… На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны", - говорится в сообщении МЖД. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме."Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия, ржд
Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Происшествия, РЖД
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд

В Подмосковье приостановили движение на Рижском направлении из-за схода поезда

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭлектричка в Московском регионе
Электричка в Московском регионе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Электричка в Московском регионе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда, пострадавших нет, ожидается задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, сообщила дорога.
"Сегодня в 14.25 на станции Волоколамск произошёл сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет… На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны", - говорится в сообщении МЖД. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.
МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме.
"Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - добавляется в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)ВолоколамскПроисшествияРЖД
 
 
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