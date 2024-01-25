https://ria.ru/20240125/poezd-1923444074.html

В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд

В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд - РИА Новости, 25.01.2024

В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд

Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:49

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426445_0:335:2730:1871_1920x0_80_0_0_d3c4464e833f834c99f496b466ec94b5.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда, пострадавших нет, ожидается задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, сообщила дорога."Сегодня в 14.25 на станции Волоколамск произошёл сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет… На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны", - говорится в сообщении МЖД. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме."Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия, ржд