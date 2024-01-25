https://ria.ru/20240125/poezd-1923444074.html
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд - РИА Новости, 25.01.2024
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд
Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:39
2024-01-25T15:39
2024-01-25T15:49
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
ржд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда, пострадавших нет, ожидается задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, сообщила дорога."Сегодня в 14.25 на станции Волоколамск произошёл сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет… На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны", - говорится в сообщении МЖД. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме."Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия, ржд
Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Происшествия, РЖД
В Подмосковье на Рижском направлении сошел с рельсов хозяйственный поезд
В Подмосковье приостановили движение на Рижском направлении из-за схода поезда
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение поездов на участке Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) временно приостановлено после схода хозяйственного поезда, пострадавших нет, ожидается задержка ряда пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны, сообщила дорога.
"Сегодня в 14.25 на станции Волоколамск
произошёл сход хозяйственного поезда. Пострадавших и угрозы экологии нет… На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны", - говорится в сообщении МЖД. На место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев
.
МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме.
"Причины произошедшего устанавливаются. На МЖД работает штаб, координирующий действия по ликвидации последствий схода", - добавляется в сообщении.
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