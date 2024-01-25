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В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 25.01.2024 (обновлено: 20:10 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/plennye-1923509508.html
В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76
В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76
Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям". РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:56
2024-01-25T20:10
специальная военная операция на украине
россия
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно", — сказал Песков.Он также добавил, что на остатках фюзеляжа Ил-76 обнаружили следы от поражающих элементов, следователи определят их тип и установят, к какому вооружению относятся элементы. Кроме этого, были найдены черные ящики.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом."Вся механика, связанная с процессом обмена… деликатная информация. Это то, что должно осуществляться вне публики и не должно публиковаться где-то. В интересах продолжения процесса вряд ли нужно детали обсуждать сейчас", - добавил Песков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, зрк с-300, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Происшествия
В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76

Песков: РФ своевременно сообщила Украине о перевозке пленных на Ил-76

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Ил-76
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".
"Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно", — сказал Песков.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Вчера, 17:35
Он также добавил, что на остатках фюзеляжа Ил-76 обнаружили следы от поражающих элементов, следователи определят их тип и установят, к какому вооружению относятся элементы. Кроме этого, были найдены черные ящики.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
«
"Вся механика, связанная с процессом обмена… деликатная информация. Это то, что должно осуществляться вне публики и не должно публиковаться где-то. В интересах продолжения процесса вряд ли нужно детали обсуждать сейчас", - добавил Песков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Происшествия
 
 
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