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В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией - РИА Новости, 25.01.2024
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18:29 25.01.2024 (обновлено: 18:36 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/plennye-1923493706.html
В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией
В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией - РИА Новости, 25.01.2024
В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией
Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:29
2024-01-25T18:36
в мире
россия
украина
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
ил-76
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе, сообщил в четверг представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной после того, как ВСУ сбили в Белгородской области российский самолет, ранее в четверг заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать "хоть с чертом"."Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных", - сказал Юсов в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, будут ли продолжены обмены пленными после крушения российского Ил-76.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/peregovory-1923314991.html
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
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в мире, россия, украина, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине, Ил-76, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией

Военная разведка Украины заявила, что готова продолжать обмен пленными с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина, сбившая российский Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, готова продолжать обмен пленными с Россией и заинтересована в этом процессе, сообщил в четверг представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной после того, как ВСУ сбили в Белгородской области российский самолет, ранее в четверг заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать "хоть с чертом".
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Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными
Вчера, 22:51
"Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных", - сказал Юсов в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, будут ли продолжены обмены пленными после крушения российского Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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