https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html

В Госдуме заявили, что будут говорить "хоть с чертом" для обмена пленных

В Госдуме заявили, что будут говорить "хоть с чертом" для обмена пленных - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуме заявили, что будут говорить "хоть с чертом" для обмена пленных

Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать "хоть с чертом", заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:25

2024-01-25T12:25

2024-01-25T12:25

специальная военная операция на украине

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андрей картаполов

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ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

безопасность

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать "хоть с чертом", заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. "Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", - сказал Картаполов журналистам. По его словам, разговор будет вестись с учетом всех реалий, событий и с учетом понимания того, с кем мы имеем дело. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/peregovory-1923314991.html

https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, андрей картаполов, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, безопасность