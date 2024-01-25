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Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского - РИА Новости, 25.01.2024
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16:29 25.01.2024
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Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского - РИА Новости, 25.01.2024
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского
Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет),... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:29
2024-01-25T16:29
общество
балтийский федеральный университет
владимир путин
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, под подписью главы государства также указана дата - 25 января 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко", - сказали в пресс-службе.
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общество, балтийский федеральный университет, владимир путин, калининград
Общество, Балтийский федеральный университет, Владимир Путин, Калининград
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского

БФУ: расписавшись на пластинке с концертом Чайковского, Путин поддержал традицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса БФУ
Владимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса БФУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса БФУ
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, под подписью главы государства также указана дата - 25 января 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета
"Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко", - сказали в пресс-службе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись во время осмотра проекта нового кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
 
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