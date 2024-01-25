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Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского - РИА Новости, 25.01.2024
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского
Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет),... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:29
2024-01-25T16:29
2024-01-25T16:29
общество
балтийский федеральный университет
владимир путин
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, под подписью главы государства также указана дата - 25 января 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко", - сказали в пресс-службе.
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, балтийский федеральный университет, владимир путин, калининград
Общество, Балтийский федеральный университет, Владимир Путин, Калининград
Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского
БФУ: расписавшись на пластинке с концертом Чайковского, Путин поддержал традицию
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, под подписью главы государства также указана дата - 25 января 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета
"Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко", - сказали в пресс-службе.