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Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского

Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского - РИА Новости, 25.01.2024

Путин в БФУ расписался на пластинке с концертом Чайковского

Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет),... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:29

2024-01-25T16:29

2024-01-25T16:29

общество

балтийский федеральный университет

владимир путин

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в БФУ (Балтийский федеральный университет), поддержав традицию вуза, под подписью главы государства также указана дата - 25 января 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета "Виниловая пластинка произведений Петра Ильича Чайковского, первый концерт. Есть традиции. До этого свой автограф Максим Орешкин оставил на музыкальной пластинке. Диск рок-группы "Мельница" пополнил коллекцию, начатую губернатором области Антоном Алихановым и поддержанную первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко", - сказали в пресс-службе.

калининград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, балтийский федеральный университет, владимир путин, калининград