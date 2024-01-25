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Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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09:46 25.01.2024 (обновлено: 09:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/peskov-1923352782.html
Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76
Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76
Пока рано говорить о каких-либо поручениях президента РФ Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:46
2024-01-25T09:48
происшествия
россия
белгородская область
дмитрий песков
владимир путин
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-либо поручениях президента РФ Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сначала военные должны сказать, что произошло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли даны какие-либо поручения Путиным после крушения самолета.
https://ria.ru/20240125/peskov-1923352409.html
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происшествия, россия, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Происшествия, Россия, Белгородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76

Песков: о каких-то поручениях Путина из-за крушения Ил-76 говорить рано

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-либо поручениях президента РФ Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сначала военные должны сказать, что произошло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли даны какие-либо поручения Путиным после крушения самолета.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Песков рассказал о перспективах обмена пленными после крушения Ил-76
09:43
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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