https://ria.ru/20240125/peskov-1923352782.html

Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76

Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76

Пока рано говорить о каких-либо поручениях президента РФ Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:46

2024-01-25T09:46

2024-01-25T09:48

происшествия

россия

белгородская область

дмитрий песков

владимир путин

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-либо поручениях президента РФ Владимира Путина в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сначала военные должны сказать, что произошло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли даны какие-либо поручения Путиным после крушения самолета.

https://ria.ru/20240125/peskov-1923352409.html

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происшествия, россия, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области