https://ria.ru/20240125/peskov-1923352409.html

Песков рассказал о перспективах обмена пленными после крушения Ил-76

Песков рассказал о перспективах обмена пленными после крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Песков рассказал о перспективах обмена пленными после крушения Ил-76

Сегодня никто не может сказать, как катастрофа с Ил-76 скажется на перспективах продолжения обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:43

2024-01-25T09:43

2024-01-25T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сегодня никто не может сказать, как катастрофа с Ил-76 скажется на перспективах продолжения обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каким образом это скажется на перспективе обменного процесса - это сегодня никто не скажет. Это процесс, который должен идти в абсолютной тишине", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, что будет с обменами, и поставлены ли они на паузу, он ответил, что" ничего нельзя сказать"."Обмен пленными - это процесс, который происходит в полной тишине", - сказал Песков.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240125/peskov-1923352782.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-25T09:43 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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