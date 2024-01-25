https://ria.ru/20240125/perelet-1923411933.html

Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград

Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024

Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград

Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:45

2024-01-25T13:45

2024-01-25T13:45

россия

калининград

европа

владимир путин

дмитрий песков

общество

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что Путин в четверг в Калининграде встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запрашивался ли прямой коридор для перелета президента в Калининград.

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923399765.html

россия

калининград

европа

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Ольга Фомченкова

россия, калининград, европа, владимир путин, дмитрий песков, общество