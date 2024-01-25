https://ria.ru/20240125/perelet-1923411933.html
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград
Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:45
2024-01-25T13:45
2024-01-25T13:45
россия
калининград
европа
владимир путин
дмитрий песков
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что Путин в четверг в Калининграде встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запрашивался ли прямой коридор для перелета президента в Калининград.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923399765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, европа, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Калининград, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград
Песков: РФ не запрашивала прямой коридор для перелета Путина в Калининград