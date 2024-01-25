Рейтинг@Mail.ru
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/perelet-1923411933.html
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград
Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:45
2024-01-25T13:45
россия
калининград
европа
владимир путин
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618720_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58072ca3ef347f3ff1dd9d91c35da3ca.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что Путин в четверг в Калининграде встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запрашивался ли прямой коридор для перелета президента в Калининград.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923399765.html
россия
калининград
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618720_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a8795974c2c232081995546f74a82619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, европа, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Калининград, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Россия не запрашивала воздушный коридор для перелета Путина в Калининград

Песков: РФ не запрашивала прямой коридор для перелета Путина в Калининград

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСамолет президента РФ Владимира Путина
Самолет президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Самолет президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Россия не запрашивала прямой воздушный коридор через Европу для перелета президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он заявил, что Путин в четверг в Калининграде встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, запрашивался ли прямой коридор для перелета президента в Калининград.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Кремле призвали не считать поездку Путина в Калининград "месседжем" НАТО
13:01
 
РоссияКалининградЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала