https://ria.ru/20240125/peregovory-1923508548.html

Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России

Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России - РИА Новости, 25.01.2024

Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России

Делегация йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, стороны осудили удары США и Британии, сообщило российское дипведомство. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:47

2024-01-25T19:47

2024-01-25T19:52

ансар алла

россия

сша

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оон

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Делегация йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, стороны осудили удары США и Британии, сообщило российское дипведомство."Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения "Ансар Алла" во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию условий для полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН."Отдельное внимание было уделено развитию трагических событий в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в связи с этим обстановки в акватории Красного моря. В данном контексте были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе", - отметили в министерстве.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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россия

сша

красное море

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ансар алла, россия, сша, в мире, красное море, оон, военная операция сша и британии в йемене