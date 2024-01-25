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Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России - РИА Новости, 25.01.2024
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19:47 25.01.2024 (обновлено: 19:52 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/peregovory-1923508548.html
Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России
Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России - РИА Новости, 25.01.2024
Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России
Делегация йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, стороны осудили удары США и Британии, сообщило российское дипведомство. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:47
2024-01-25T19:52
ансар алла
россия
сша
в мире
красное море
оон
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Делегация йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, стороны осудили удары США и Британии, сообщило российское дипведомство."Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения "Ансар Алла" во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию условий для полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН."Отдельное внимание было уделено развитию трагических событий в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в связи с этим обстановки в акватории Красного моря. В данном контексте были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе", - отметили в министерстве.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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ансар алла, россия, сша, в мире, красное море, оон, военная операция сша и британии в йемене
Ансар Алла, Россия, США, В мире, Красное море, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России

Делегация йеменского движения "Ансар Алла" провела переговоры в МИД России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Делегация йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) провела переговоры в МИД РФ, стороны осудили удары США и Британии, сообщило российское дипведомство.
"Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения "Ансар Алла" во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
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При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию условий для полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН.
"Отдельное внимание было уделено развитию трагических событий в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в связи с этим обстановки в акватории Красного моря. В данном контексте были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе", - отметили в министерстве.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Ансар АллаРоссияСШАВ миреКрасное мореООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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