https://ria.ru/20240125/patriarkh-1923493936.html

Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина

Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина - РИА Новости, 25.01.2024

Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина

Проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина наносит большой вред воспитанию, также "вопросы вызывает" празднование "импортированного... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:30

2024-01-25T18:30

2024-01-25T18:30

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

валентина матвиенко

государственный кремлевский дворец

совет федерации рф

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина наносит большой вред воспитанию, также "вопросы вызывает" празднование "импортированного с Запада" дня святого Валентина, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Государственном Кремлевском дворце.В среду в ГКД прошло пленарное заседание Международных рождественских образовательных чтений."Большой вред воспитанию наносит проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина. Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесённой к нам из за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, принципам - историческим, духовным, нравственным, религиозным. Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать этот вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению вот этих всех продуктов в нашу информационную среду", - сказал патриарх Кирилл.Также он обратил внимание на традицию празднования дня святого Валентина."Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными", - заключил предстоятель Русской церкви.Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации состоялись ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла, а также круглые столы с духовенством. В Кремлевском дворце 24 января проходит пленарное заседание, возглавляемое патриархом Кириллом. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства. Он добавил, что трансляция ключевых мероприятий форума будет доступна на телеканалах "Спас" и "Союз", а также на цифровой платформе "Православное образование" и в мобильном приложении форума "ПравОбраз".

https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922986319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, русская православная церковь, религия