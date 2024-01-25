https://ria.ru/20240125/patriarkh-1923493936.html
Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина
Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина - РИА Новости, 25.01.2024
Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина
Проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина наносит большой вред воспитанию, также "вопросы вызывает" празднование "импортированного... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:30
2024-01-25T18:30
2024-01-25T18:30
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
валентина матвиенко
государственный кремлевский дворец
совет федерации рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина наносит большой вред воспитанию, также "вопросы вызывает" празднование "импортированного с Запада" дня святого Валентина, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Государственном Кремлевском дворце.В среду в ГКД прошло пленарное заседание Международных рождественских образовательных чтений."Большой вред воспитанию наносит проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина. Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесённой к нам из за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, принципам - историческим, духовным, нравственным, религиозным. Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать этот вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению вот этих всех продуктов в нашу информационную среду", - сказал патриарх Кирилл.Также он обратил внимание на традицию празднования дня святого Валентина."Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными", - заключил предстоятель Русской церкви.Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации состоялись ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла, а также круглые столы с духовенством. В Кремлевском дворце 24 января проходит пленарное заседание, возглавляемое патриархом Кириллом. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства. Он добавил, что трансляция ключевых мероприятий форума будет доступна на телеканалах "Спас" и "Союз", а также на цифровой платформе "Православное образование" и в мобильном приложении форума "ПравОбраз".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валентина Матвиенко, Государственный Кремлевский дворец, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл рассказал о вреде празднования дня святого Валентина
Патриарх Кирилл: день святого Валентина "импортирован с Запада"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина наносит большой вред воспитанию, также "вопросы вызывает" празднование "импортированного с Запада" дня святого Валентина, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Государственном Кремлевском дворце.
В среду в ГКД прошло пленарное заседание Международных рождественских образовательных чтений.
"Большой вред воспитанию наносит проведение в школах культурно-массовых мероприятий по случаю Хэллоуина. Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесённой к нам из за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, принципам - историческим, духовным, нравственным, религиозным. Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать этот вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению вот этих всех продуктов в нашу информационную среду", - сказал патриарх Кирилл.
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Также он обратил внимание на традицию празднования дня святого Валентина.
"Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными", - заключил предстоятель Русской церкви.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве
. Так, 23 января в Совете Федерации
состоялись ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко
и патриарха Кирилла, а также круглые столы с духовенством. В Кремлевском дворце 24 января проходит пленарное заседание, возглавляемое патриархом Кириллом. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
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митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства. Он добавил, что трансляция ключевых мероприятий форума будет доступна на телеканалах "Спас" и "Союз", а также на цифровой платформе "Православное образование" и в мобильном приложении форума "ПравОбраз".
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