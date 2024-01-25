https://ria.ru/20240125/pase-1923398108.html

ПАСЕ продолжает негативную практику работы с делегациями, заявил Косачев

ПАСЕ продолжает негативную практику работы с делегациями, заявил Косачев - РИА Новости, 25.01.2024

ПАСЕ продолжает негативную практику работы с делегациями, заявил Косачев

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила полномочий делегацию Азербайджана, постепенно превращаясь в закрытый клуб, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:49

2024-01-25T12:49

2024-01-25T12:49

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы лишила полномочий делегацию Азербайджана, постепенно превращаясь в закрытый клуб, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Азербайджанская делегация в ПАСЕ ранее заявила, что прекращает сотрудничество с Ассамблеей и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны. "Если ПАСЕ поставила перед собой цель превратиться в закрытый клуб, где временные друзья по интересам голосуют друг за друга, вроде "Евровидения", то тогда нет вопросов. Так держать. Если все же претендует на роль созидательной парламентской площадки с возможностью диалога на равных, то методы и тактика провальны как никогда. Это путь в преисподнюю", - отметил Косачев. Он отметил, что забывшая о своем изначально позитивном потенциале ПАСЕ уже достигла дна, но, "как говорится, снизу постучали". На зимней сессии организации, которая проходит в эти дни, полномочия делегации Азербайджана были оспорены по так называемым существенным основаниям. Ровно эта же схема использовалась и при ограничении прав российских парламентариев, пока наша страна не приняла закономерное решение выйти из ПАСЕ, напомнил политик. "Решение по оспариванию полномочий поддержали 4 из 5 политических групп Ассамблеи. Против высказался лишь представитель "Европейских консерваторов". Но, правда, руководствовался он не здравым смыслом, а тем, что подобный шаг "будет на пользу Москве". Думаю, его национальность можно не называть, аргументация "лишь бы у соседа корова сдохла" всегда была характерна для ряда воинствующих представителей братского украинского народа", - написал Косачев. Он пояснил, что последний раз за свою историю ПАСЕ голосовала против подтверждения полномочий национальных делегаций почти 40 лет назад, после военного переворота в Турции. "Даже когда максимума достигли разногласия между ПАСЕ и нашей страной, российскую делегацию ограничивали в полномочиях, но не лишали их. А сейчас – накануне президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля, полномочий их делегацию лишили", - подчеркнул он. Вполне логично, что азербайджанские парламентарии расценили это как попытку вмешательства в избирательный процесс и в полном составе покинули Ассамблею, считает Косачев. "Понимаю мотивацию и разделяю эмоции", - отметил политик. По его словам, вчера карательное решение всё же было принято. "Сомнительная демократия, мягко выражаясь", - заключил парламентарий. Ранее Россия вышла из состава Совета Европы.

https://ria.ru/20240124/azerbaydzhan-1923256863.html

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в мире, азербайджан, страсбург, турция, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, совет федерации рф