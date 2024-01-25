Рейтинг@Mail.ru
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 25.01.2024 (обновлено: 17:54 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/parizh-1923459477.html
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже - РИА Новости, 25.01.2024
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже
Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:38
2024-01-25T17:54
в мире
париж
иль-де-франс
франция
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923460613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_500880f964bda54254195e6d767987ae.jpg
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, передает телеканал BFMTV. До сих пор манифестации проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.Сообщается, что профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, а также ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя. Они также намерены усилить давление на власти в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны правительства. В свою очередь, французский оператор автодорог Vinci опубликовал на сайте интерактивную карту, где черным цветом отмечено множество участков — отрезков дорог, заблокированных фермерами, и размещены предупреждения о митингах. Так, сегодня митингующие перекрыли трассы в нескольких десятках километров от Парижа. В последнее время во Франции набирают обороты протесты фермеров. С четверга они заблокировали ключевые автодороги, перекрыв движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Кроме того, перекрыты шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Манифестанты требуют признать важность их профессии и осуждают политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
париж
иль-де-франс
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923460613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4672a101072f7857f9e1e0b8f562a0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, иль-де-франс, франция, габриэль атталь
В мире, Париж, Иль-де-Франс, Франция, Габриэль Атталь
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже

BFMTV: профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже

© AP Photo / Matthieu MirvilleФермеры перекрыли шоссе к северу от Парижа. 25 января 2024
Фермеры перекрыли шоссе к северу от Парижа. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Фермеры перекрыли шоссе к северу от Парижа. 25 января 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, передает телеканал BFMTV.
До сих пор манифестации проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.
Фермеры подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки в знак протеста против налогообложения и снижения доходов в Ажене - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен
Вчера, 23:35
Сообщается, что профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, а также ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя.
Они также намерены усилить давление на власти в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны правительства.
В свою очередь, французский оператор автодорог Vinci опубликовал на сайте интерактивную карту, где черным цветом отмечено множество участков — отрезков дорог, заблокированных фермерами, и размещены предупреждения о митингах. Так, сегодня митингующие перекрыли трассы в нескольких десятках километров от Парижа.
Акция протеста фермеров в Италии
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
15:39
В последнее время во Франции набирают обороты протесты фермеров. С четверга они заблокировали ключевые автодороги, перекрыв движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Кроме того, перекрыты шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других.
Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
Манифестанты требуют признать важность их профессии и осуждают политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Протесты фермеров в Польше. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины
Вчера, 14:29
 
В миреПарижИль-де-ФрансФранцияГабриэль Атталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала