https://ria.ru/20240125/parizh-1923459477.html

Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже

Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже - РИА Новости, 25.01.2024

Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже

Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:38

2024-01-25T16:38

2024-01-25T17:54

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ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, передает телеканал BFMTV. До сих пор манифестации проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.Сообщается, что профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, а также ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя. Они также намерены усилить давление на власти в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны правительства. В свою очередь, французский оператор автодорог Vinci опубликовал на сайте интерактивную карту, где черным цветом отмечено множество участков — отрезков дорог, заблокированных фермерами, и размещены предупреждения о митингах. Так, сегодня митингующие перекрыли трассы в нескольких десятках километров от Парижа. В последнее время во Франции набирают обороты протесты фермеров. С четверга они заблокировали ключевые автодороги, перекрыв движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Кроме того, перекрыты шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Манифестанты требуют признать важность их профессии и осуждают политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

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в мире, париж, иль-де-франс, франция, габриэль атталь