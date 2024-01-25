https://ria.ru/20240125/parizh-1923459477.html
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже - РИА Новости, 25.01.2024
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже
Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:38
2024-01-25T16:38
2024-01-25T17:54
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ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости. Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, передает телеканал BFMTV. До сих пор манифестации проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.Сообщается, что профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, а также ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя. Они также намерены усилить давление на власти в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны правительства. В свою очередь, французский оператор автодорог Vinci опубликовал на сайте интерактивную карту, где черным цветом отмечено множество участков — отрезков дорог, заблокированных фермерами, и размещены предупреждения о митингах. Так, сегодня митингующие перекрыли трассы в нескольких десятках километров от Парижа. В последнее время во Франции набирают обороты протесты фермеров. С четверга они заблокировали ключевые автодороги, перекрыв движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Кроме того, перекрыты шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Манифестанты требуют признать важность их профессии и осуждают политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, иль-де-франс, франция, габриэль атталь
В мире, Париж, Иль-де-Франс, Франция, Габриэль Атталь
Французские фермеры объявили о блокаде дорог в Париже
BFMTV: профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже
ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости.
Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс объявили о блокаде дорог в Париже в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, передает телеканал BFMTV
.
До сих пор манифестации проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.
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Сообщается, что профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, а также ведущие организации по защите прав аграриев призвали заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя
.
Они также намерены усилить давление на власти в преддверии запланированных на пятницу анонсов со стороны правительства.
В свою очередь, французский оператор автодорог Vinci опубликовал на сайте интерактивную карту, где черным цветом отмечено множество участков — отрезков дорог, заблокированных фермерами, и размещены предупреждения о митингах. Так, сегодня митингующие перекрыли трассы в нескольких десятках километров от Парижа.
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В последнее время во Франции набирают обороты протесты фермеров. С четверга они заблокировали ключевые автодороги, перекрыв движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Кроме того, перекрыты шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург
, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других.
Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
Манифестанты требуют признать важность их профессии и осуждают политику правительства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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