https://ria.ru/20240125/otravlenie-1923515616.html

В Тульской области возбудили уголовное дело после отравления людей водой

В Тульской области возбудили уголовное дело после отравления людей водой - РИА Новости, 25.01.2024

В Тульской области возбудили уголовное дело после отравления людей водой

Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Плавск Тульской области более 200 человек почувствовали себя плохо после употребления сырой воды, сообщила... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:38

2024-01-25T20:38

2024-01-25T20:38

происшествия

тульская область

плавск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Плавск Тульской области более 200 человек почувствовали себя плохо после употребления сырой воды, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК. В конце декабря региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что почти полсотни жителей города Плавск заболели кишечной инфекцией, одним из предполагаемых источников инфекции может быть вода в кране. "По результатам проведенной проверки… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей – ред.). Сегодня уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления", - сказала собеседница агентства. По данным СУСК, заразились в общей сложности более 200 человек – такие данные в четверг озвучил на брифинге руководитель СУСК Владимир Усов. Он отметил, что данные – предварительные. По его словам, все, кто почувствовал недомогание, употребляли сырую воду. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

тульская область

плавск

россия

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происшествия, тульская область, плавск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)