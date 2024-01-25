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В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения - РИА Новости, 25.01.2024
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10:50 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/opoveschenie-1923365549.html
В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения
В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения
Плановая техническая проверка системы оповещения через телевидение и радио прошла в четверг в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:50
2024-01-25T10:50
технологии
белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Плановая техническая проверка системы оповещения через телевидение и радио прошла в четверг в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости. Передача информации по ТВ и радио является дополнительным средством оповещения населения, помимо звукового сигнала и рассылки уведомлений. В 10:20 мск на телеканале и радио "Мир Белогорья" прозвучала информация о проводимой технической проверке системы оповещения. По данным оперштаба Белгородской области, на 20 телевизионных каналах 1-го и 2-го мультиплексов, а также на ТРК "Мир Белогорья" аудитория услышит информацию о проводимой технической проверке системы оповещения. Кроме того, эта информация будет распространяться через радиостанции "Вести FM", "Радио России", "Маяк", "Мир Белогорья" и "Radio Z". Последний раз власти Белгородской области проводили комплексную проверку систем оповещения 16 января. Она позволяет убедиться в работоспособности и эффективности системы оповещения, а также протестировать охват информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций.
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технологии, белгородская область, белгород
Технологии, Белгородская область, Белгород
В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения

В Белгороде провели плановую проверку систем оповещения через ТВ и радио

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Плановая техническая проверка системы оповещения через телевидение и радио прошла в четверг в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Передача информации по ТВ и радио является дополнительным средством оповещения населения, помимо звукового сигнала и рассылки уведомлений. В 10:20 мск на телеканале и радио "Мир Белогорья" прозвучала информация о проводимой технической проверке системы оповещения.
По данным оперштаба Белгородской области, на 20 телевизионных каналах 1-го и 2-го мультиплексов, а также на ТРК "Мир Белогорья" аудитория услышит информацию о проводимой технической проверке системы оповещения. Кроме того, эта информация будет распространяться через радиостанции "Вести FM", "Радио России", "Маяк", "Мир Белогорья" и "Radio Z".
Последний раз власти Белгородской области проводили комплексную проверку систем оповещения 16 января. Она позволяет убедиться в работоспособности и эффективности системы оповещения, а также протестировать охват информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций.
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