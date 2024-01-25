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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Грайворонском городском округе отменена, сообщили в оперштабе Белгородской области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:52
2024-01-25T20:52
2024-01-25T20:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
грайворонский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Грайворонском городском округе отменена, сообщили в оперштабе Белгородской области. Сообщение о ракетной опасности было разослано в 20.22 мск четверга. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 20 минут сообщили об отмене тревоги. "РСЧС: г. Грайворон и Грайворонский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
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белгородская область, грайворон, грайворонский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Грайворонский район, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность