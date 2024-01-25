https://ria.ru/20240125/opasnost-1923516546.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:44

2024-01-25T20:44

2024-01-25T20:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

грайворонский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921874828_0:196:2902:1828_1920x0_80_0_0_9b277d5b62033443347753df9ae4d41c.jpg

БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщили в оперштабе Белгородской области. "РСЧС: Грайворон и Грайворонский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении оперштаба.

белгородская область

грайворон

грайворонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, грайворон, грайворонский район, безопасность