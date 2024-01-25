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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:44
2024-01-25T20:44
2024-01-25T20:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
грайворонский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщили в оперштабе Белгородской области. "РСЧС: Грайворон и Грайворонский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении оперштаба.
белгородская область
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белгородская область, грайворон, грайворонский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Грайворонский район, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность