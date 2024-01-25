https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html

"Крестовый поход" провалился. Россия вынесла вердикт США и их союзникам

"Крестовый поход" провалился. Россия вынесла вердикт США и их союзникам - РИА Новости, 25.01.2024

"Крестовый поход" провалился. Россия вынесла вердикт США и их союзникам

В Совете Безопасности ООН завершились дебаты министерского уровня с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Обсуждать должны были ближневосточное... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:00

2024-01-25T08:00

2024-01-25T08:04

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Совете Безопасности ООН завершились дебаты министерского уровня с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Обсуждать должны были ближневосточное урегулирование, но Москва настояла и на разговоре об украинском конфликте. Что услышали представители Запада — в материале РИА Новости.Оружие и наемникиВ отличие от экстренных заседаний СБ, созываемых по просьбе его участников, открытые дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке проводят ежеквартально. Россия выступила с инициативой затронуть и украинский вопрос. С этого и стартовали трехдневные дебаты.Сергей Лавров прежде всего отметил, что Запад не только накачивает Украину оружием, но и отправляет туда наемников. Возразить было нечем — об уничтожении французских "солдат удачи" в Харькове узнал весь мир."Совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима", — подчеркнул министр. Этот режим агонизирует и, конечно, неспособен добиться цели "стратегического поражения" России, поставленной западными кураторами.Российская специальная военная операция направлена "не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы" ("в России после 2014-го нашли спасение почти семь миллионов украинцев"), а против "зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных", продолжил Лавров. Все это — дело рук киевских властей, Зеленского, не соблюдавших ни Минские соглашения, ни украинскую конституцию.Циничный расчетЗападные кураторы за все десять лет "не только не одернули главарей киевской клики, но и втихаря, под прикрытием минского комплекса мер, вооружали Украину и готовили ее к войне против России", — указал глава МИД. И сделал вывод: "Запад ведет руками украинцев войну с Россией, которую надо "поставить на место". Джо Байден даже назвал это "прекрасной инвестицией".Американцы действуют исключительно в своих интересах. Поставляя старое оружие, они развивают собственный ВПК. Скупили и получили в бессрочную аренду украинские заводы и земли.Европейцам необходимо "очнуться и понять, что при помощи режима Зеленского США не только ведут войну против России, но и решают стратегическую задачу резкого ослабления Европы как экономического конкурента", уверен Лавров. Но пока в ЕС покорно следуют воле заокеанских "партнеров".Накачка Украины оружием стимулирует черный рынок. "В даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов", — добавил министр. Взамен на Западе сквозь пальцы смотрят на очевидные попрания свобод киевским режимом — "даже после того, как американский гражданин, журналист Гонсало Лира был до смерти замучен в застенках". И продолжают твердить о "российской агрессии".Тем не менее большинство на Украине начинает понимать, кто подлинный враг. Это видно в соцсетях. "Пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях. Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские, украинцы, да и другие национальности живут там в мире и согласии", — отметил Лавров. Так же будет везде после реализации целей СВО "военным или мирным путем".Глава МИД напомнил: Москва никогда не отказывалась от переговоров, но — "о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации". "Иные якобы мирные планы, платформы и "формулы", с которыми по-прежнему тщетно носятся киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков, — уточнил Лавров. — <…> Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому "крестовый поход" против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски"."Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время", — заключил министр.Не повторять ошибокНа следующий день занялись Ближним Востоком. "Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страданий людей в Палестине", — заявил Лавров.СБ пока не смог адекватно ответить на вызов. Причина — в позиции Вашингтона, который "то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к "снижению интенсивности" боевых действий в Газе". "Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", — уверен Лавров.Накануне заседания Россия вновь предложила проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня. США и союзники документ заблокировали. "Гуманитарные последствия такой политики ужасны. Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей", — указал министр. Север Газы почти полностью разрушен и непригоден для жизни. Обострение в Палестине осложнило ситуацию во всем регионе "не без пагубного участия США и их союзников". Лавров привел в пример ничем не оправданную агрессию против Йемена, а также израильские бомбардировки Сирии. Все эти шаги Москва, естественно, осуждает. "Россия не приемлет террористические проявления в любых формах, — подчеркнул глава МИД. <…> — В отличие от некоторых западных коллег, которые исповедуют двойные стандарты, не делим экстремистов на "плохих" и "хороших", на "своих" и "чужих".Лавров обозначил пути выхода из тупика: солидарный призыв ООН к прекращению огня, министерские консультации с привлечением региональных игроков и, наконец, созыв международной конференции по ближневосточному урегулированию. "Ее цель — провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и нормализация его отношений со всеми арабскими и в целом мусульманскими странами. С идеей созыва такой конференции Россия выступила в этом зале около 15 лет назад", — напомнил министр.И отметил связь проблемы Палестины и бездействия ООН с украинским конфликтом. "Мы не имеем права позволить "похоронить" решения ООН о создании палестинского государства, как были "похоронены" единогласно одобренные СБ ООН Минские договоренности 2015-го, гарантами которых выступали Франция и Германия, впоследствии признавшие, что и не думали их выполнять. Нельзя допустить повторения таких преступных действий и в отношении палестинского народа", — призвал Лавров.Без лишних иллюзийНа открытых дебатах обычно не принимают общих резолюций, как на экстренных заседаниях. И все же результат для Москвы есть. Дело не только в том, что Лавров развернуто обрисовал способы решения основных конфликтов, попутно указав Западу на двойные стандарты, ошибки и откровенные подтасовки.Программа главы МИД в Нью-Йорке получилась крайне насыщенной. Помимо выступлений на заседаниях, министр провел несколько двусторонних встреч с зарубежными коллегами, тет-а-тет обсудил мировую обстановку с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем. Дал масштабное интервью американскому телеканалу CBS, подробно рассказав и о российском видении ситуации в мире, и о непоследовательности Вашингтона.Тележурналистку особо интересовал вопрос об ожиданиях Москвы от ноябрьских выборов американского президента. Лавров четко ответил: отношения России с США рушатся еще с Джорджа Буша — младшего — по его вине. И сейчас то, что происходит с заокеанскими элитами, Кремль мало волнует. Да и нет необходимости обращать особое внимание на Вашингтон. "Нет ни одной страны Глобального Юга или мирового большинства (кроме Багамских островов), которые присоединились к антироссийским санкциям", — пояснил министр. Так что союзников у России хватает.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920908990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, сергей лавров, оон