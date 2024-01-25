https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html

Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага

Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага - РИА Новости, 25.01.2024

Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага

Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая, на официальном открытии Года семьи его получат все... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:38

2024-01-25T10:38

2024-01-25T10:38

тюменская область

тюменская область

тюмень

салехард

андрей ковалев

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 25 янв – РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая, на официальном открытии Года семьи его получат все муниципалитеты области, сообщается на сайте правительства Тюменской области. "Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая… В аэропорту Рощино огонь Всероссийского семейного очага приняли также представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей", – указано в сообщении. Церемония зажжения огня состоялась 23 января во время Всероссийского форума "Родные-любимые" на форуме-выставке "Россия". В ней участвовала семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они привезли огонь в Салехард, в Тюмень лампаду с огнем доставил руководитель представительства Ямала в Тюменской области Андрей Коваль. На церемонии передачи лампады вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что представители городов и районов области смогут получить частичку огня на официальном открытии Года семьи в Тюменской области, которое состоится 27 января. Огонь Всероссийского семейного очага в аэропорту также встречали живущие вместе около 56 лет супруги Любенко и молодая семья Рыбиных, в разное время побеждавшие на федеральном конкурсе "Семья года". Губернатор Александр Моор, комментируя церемонию передачи лампады в своем Telegram-канале, отметил, что "огонь символизирует домашний очаг" и он верит, "что его тепло согреет всех жителей Тюменской области". Отмечается, что лампада с огнем Всероссийского семейного очага будет храниться в региональном центре "Семья".

https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html

https://ria.ru/20231222/razvitie-1917547028.html

тюменская область

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салехард

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тюменская область, тюмень, салехард, андрей ковалев, александр моор