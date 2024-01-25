https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html
Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага
Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага - РИА Новости, 25.01.2024
Тюменская область получила огонь Всероссийского семейного очага
Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая, на официальном открытии Года семьи его получат все... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:38
2024-01-25T10:38
2024-01-25T10:38
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ТЮМЕНЬ, 25 янв – РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая, на официальном открытии Года семьи его получат все муниципалитеты области, сообщается на сайте правительства Тюменской области. "Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая… В аэропорту Рощино огонь Всероссийского семейного очага приняли также представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей", – указано в сообщении. Церемония зажжения огня состоялась 23 января во время Всероссийского форума "Родные-любимые" на форуме-выставке "Россия". В ней участвовала семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они привезли огонь в Салехард, в Тюмень лампаду с огнем доставил руководитель представительства Ямала в Тюменской области Андрей Коваль. На церемонии передачи лампады вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что представители городов и районов области смогут получить частичку огня на официальном открытии Года семьи в Тюменской области, которое состоится 27 января. Огонь Всероссийского семейного очага в аэропорту также встречали живущие вместе около 56 лет супруги Любенко и молодая семья Рыбиных, в разное время побеждавшие на федеральном конкурсе "Семья года". Губернатор Александр Моор, комментируя церемонию передачи лампады в своем Telegram-канале, отметил, что "огонь символизирует домашний очаг" и он верит, "что его тепло согреет всех жителей Тюменской области". Отмечается, что лампада с огнем Всероссийского семейного очага будет храниться в региональном центре "Семья".
https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html
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тюменская область, тюмень, салехард, андрей ковалев, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Салехард, Андрей Ковалев, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 25 янв – РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая, на официальном открытии Года семьи его получат все муниципалитеты области, сообщается на сайте правительства Тюменской области.
"Огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России" доставлен в Тюмень из Салехарда вечером 24 мая… В аэропорту Рощино огонь Всероссийского семейного очага приняли также представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей", – указано в сообщении.
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Церемония зажжения огня состоялась 23 января во время Всероссийского форума "Родные-любимые" на форуме-выставке "Россия". В ней участвовала семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они привезли огонь в Салехард, в Тюмень лампаду с огнем доставил руководитель представительства Ямала
в Тюменской области Андрей Коваль
.
На церемонии передачи лампады вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что представители городов и районов области смогут получить частичку огня на официальном открытии Года семьи в Тюменской области, которое состоится 27 января.
Огонь Всероссийского семейного очага в аэропорту также встречали живущие вместе около 56 лет супруги Любенко и молодая семья Рыбиных, в разное время побеждавшие на федеральном конкурсе "Семья года". Губернатор Александр Моор
, комментируя церемонию передачи лампады в своем Telegram-канале, отметил, что "огонь символизирует домашний очаг" и он верит, "что его тепло согреет всех жителей Тюменской области".
Отмечается, что лампада с огнем Всероссийского семейного очага будет храниться в региональном центре "Семья".
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