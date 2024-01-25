https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html

Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага

Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага - РИА Новости, 25.01.2024

Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага

Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:26

2024-01-25T10:26

2024-01-25T10:57

кемерово

россия

сергей цивилев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923367378_0:82:1000:646_1920x0_80_0_0_d96e74fb262cc6fe55ffa2e4e7a3ade4.jpg

КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В Международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове торжественно встретили Максима и Арину Баклановых. Они участвовали в зажжении семейного очага на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и привезли капсулу с огнем из Москвы в Кузбасс. Пару приветствовали родственники и друзья, а также молодые семьи из разных муниципалитетов региона. "Кузбасс - первый регион Сибири, который получил частицу Всероссийского семейного очага. Уверен, что этот огонь станет своеобразным оберегом кузбасских семей. 2024-й по инициативе президента Владимира Путина объявлен в России Годом семьи. Он направлен на укрепление семейных ценностей. Это по-настоящему важно, потому что главное традиционное богатство для человека - это его семья", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что капсулу с огнем доставят в Центр семейных традиций, который организован на базе Кузбасского краеведческого музея. Огонь будет находиться там и все желающие семьи - молодые, многодетные, с дедушками и бабушками, пары, которые только собираются пожениться - смогут прийти туда, чтобы прикоснуться к теплу Всероссийского семейного очага. Максим и Арина Баклановы сыграли свадьбу в День Кузбасса 16 ноября 2023 года на ВДНХ. Всего через два месяца они приняли участие в церемонии зажжения Всероссийского семейного очага в рамках Всероссийского форума "Родные-Любимые". "Это было волнительно, на глазах всей страны быть причастными к такому масштабному событию. Желаем каждому обрести свою семью и любовь. Мы хотим, чтобы частичка привезенного нами огня способствовала тому, чтобы в нашем Кузбассе царила любовь и счастье, зарождалось больше семей", - сказали супруги Баклановы. Торжественный прием, посвященный официальному старту Года семьи в Кузбассе пройдет в правительстве региона 26 января. Участие примут представители всех 33 муниципалитетов региона - профессиональные династии, молодые и многодетные, семьи Героев России и участников СВО, социально активные, национальные и межнациональные семьи. Церемония официального открытия Года семьи начнется в 12.30 (08.30 мск). Прямая трансляция события будет доступна на аккаунтах правительства региона во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Также на сайтах регионального информационного агентства "Кузбасс" и канала "Кузбасс1", аккаунтах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и телеграмм-канале.

https://ria.ru/20240123/servis-1923045224.html

https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1922952818.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин