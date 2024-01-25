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Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага - РИА Новости, 25.01.2024
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10:26 25.01.2024 (обновлено: 10:57 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ogon-1923360170.html
Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага
Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага - РИА Новости, 25.01.2024
Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага
Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:26
2024-01-25T10:57
кемерово
россия
сергей цивилев
владимир путин
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В Международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове торжественно встретили Максима и Арину Баклановых. Они участвовали в зажжении семейного очага на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и привезли капсулу с огнем из Москвы в Кузбасс. Пару приветствовали родственники и друзья, а также молодые семьи из разных муниципалитетов региона. "Кузбасс - первый регион Сибири, который получил частицу Всероссийского семейного очага. Уверен, что этот огонь станет своеобразным оберегом кузбасских семей. 2024-й по инициативе президента Владимира Путина объявлен в России Годом семьи. Он направлен на укрепление семейных ценностей. Это по-настоящему важно, потому что главное традиционное богатство для человека - это его семья", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что капсулу с огнем доставят в Центр семейных традиций, который организован на базе Кузбасского краеведческого музея. Огонь будет находиться там и все желающие семьи - молодые, многодетные, с дедушками и бабушками, пары, которые только собираются пожениться - смогут прийти туда, чтобы прикоснуться к теплу Всероссийского семейного очага. Максим и Арина Баклановы сыграли свадьбу в День Кузбасса 16 ноября 2023 года на ВДНХ. Всего через два месяца они приняли участие в церемонии зажжения Всероссийского семейного очага в рамках Всероссийского форума "Родные-Любимые". "Это было волнительно, на глазах всей страны быть причастными к такому масштабному событию. Желаем каждому обрести свою семью и любовь. Мы хотим, чтобы частичка привезенного нами огня способствовала тому, чтобы в нашем Кузбассе царила любовь и счастье, зарождалось больше семей", - сказали супруги Баклановы. Торжественный прием, посвященный официальному старту Года семьи в Кузбассе пройдет в правительстве региона 26 января. Участие примут представители всех 33 муниципалитетов региона - профессиональные династии, молодые и многодетные, семьи Героев России и участников СВО, социально активные, национальные и межнациональные семьи. Церемония официального открытия Года семьи начнется в 12.30 (08.30 мск). Прямая трансляция события будет доступна на аккаунтах правительства региона во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Также на сайтах регионального информационного агентства "Кузбасс" и канала "Кузбасс1", аккаунтах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и телеграмм-канале.
https://ria.ru/20240123/servis-1923045224.html
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кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин
Кемерово, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин

Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаТоржественная встреча Максима и Арины Баклановых в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове. 25 января 2024
Торжественная встреча Максима и Арины Баклановых в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Торжественная встреча Максима и Арины Баклановых в международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове. 25 января 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Кузбасс первым в Сибири встретил огонь Всероссийского семейного очага, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
В Международном аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове торжественно встретили Максима и Арину Баклановых. Они участвовали в зажжении семейного очага на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и привезли капсулу с огнем из Москвы в Кузбасс. Пару приветствовали родственники и друзья, а также молодые семьи из разных муниципалитетов региона.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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"Кузбасс - первый регион Сибири, который получил частицу Всероссийского семейного очага. Уверен, что этот огонь станет своеобразным оберегом кузбасских семей. 2024-й по инициативе президента Владимира Путина объявлен в России Годом семьи. Он направлен на укрепление семейных ценностей. Это по-настоящему важно, потому что главное традиционное богатство для человека - это его семья", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что капсулу с огнем доставят в Центр семейных традиций, который организован на базе Кузбасского краеведческого музея. Огонь будет находиться там и все желающие семьи - молодые, многодетные, с дедушками и бабушками, пары, которые только собираются пожениться - смогут прийти туда, чтобы прикоснуться к теплу Всероссийского семейного очага.
Максим и Арина Баклановы сыграли свадьбу в День Кузбасса 16 ноября 2023 года на ВДНХ. Всего через два месяца они приняли участие в церемонии зажжения Всероссийского семейного очага в рамках Всероссийского форума "Родные-Любимые".
"Это было волнительно, на глазах всей страны быть причастными к такому масштабному событию. Желаем каждому обрести свою семью и любовь. Мы хотим, чтобы частичка привезенного нами огня способствовала тому, чтобы в нашем Кузбассе царила любовь и счастье, зарождалось больше семей", - сказали супруги Баклановы.
Торжественный прием, посвященный официальному старту Года семьи в Кузбассе пройдет в правительстве региона 26 января. Участие примут представители всех 33 муниципалитетов региона - профессиональные династии, молодые и многодетные, семьи Героев России и участников СВО, социально активные, национальные и межнациональные семьи.
Церемония официального открытия Года семьи начнется в 12.30 (08.30 мск). Прямая трансляция события будет доступна на аккаунтах правительства региона во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Также на сайтах регионального информационного агентства "Кузбасс" и канала "Кузбасс1", аккаунтах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и телеграмм-канале.
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КемеровоРоссияСергей ЦивилевВладимир Путин
 
 
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