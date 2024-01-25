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В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923531498.html
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела - РИА Новости, 25.01.2024
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:47
2024-01-25T22:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Глава региона пообещал помочь с восстановлением. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Украина, Роман Старовойт
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела

Старовойт: в Курской области поселок Тёткино остался без тепла после обстрела

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения", — сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Глава региона пообещал помочь с восстановлением.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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