https://ria.ru/20240125/obstrel-1923531498.html
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела - РИА Новости, 25.01.2024
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:47
2024-01-25T22:47
2024-01-25T22:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Глава региона пообещал помочь с восстановлением. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Украина, Роман Старовойт
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
Старовойт: в Курской области поселок Тёткино остался без тепла после обстрела