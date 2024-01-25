https://ria.ru/20240125/obstrel-1923531498.html

В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела

В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела - РИА Новости, 25.01.2024

В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела

Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:47

2024-01-25T22:47

2024-01-25T22:47

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Поселок Тёткино Глушковского района Курской области остался без отопления и частично без электричества из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Глава региона пообещал помочь с восстановлением. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

курская область

глушковский район

украина

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происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт