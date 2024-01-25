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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923503276.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:09
2024-01-25T19:09
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
ясиноватая
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923387853.html
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донецк
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донецк, петровский район, ясиноватая, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Ясиноватая, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую из натовской артиллерии

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Источник: ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Херсонскую область
12:08
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районЯсиноватаяСЦККНАТО
 
 
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