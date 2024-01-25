https://ria.ru/20240125/obstrel-1923503276.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:09

2024-01-25T19:09

2024-01-25T19:09

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

ясиноватая

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240125/obstrel-1923387853.html

https://ria.ru/20240125/obstrel-1923366272.html

донецк

петровский район

ясиноватая

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донецк, петровский район, ясиноватая, сцкк, нато