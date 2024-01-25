https://ria.ru/20240125/obstrel-1923401219.html

ВСУ в шестой раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк

ВСУ в шестой раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ в шестой раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк

Украинские войска в шестой раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:09

2024-01-25T13:09

2024-01-25T13:09

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Ранее в ведомстве сообщали, что с 10.10 до 12.10 на указанный район было сброшено пять боеприпасов с беспилотника. Кроме того, украинские войска в 11.50 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, сцкк, происшествия