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ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 25.01.2024 (обновлено: 10:53 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923366272.html
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска во второй раз за 15 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:51
2024-01-25T10:53
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска во второй раз за 15 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 сбросили боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска во второй раз за 15 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 сбросили боеприпас с дрона в этом же районе.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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