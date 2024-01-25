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ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска во второй раз за 15 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:51
2024-01-25T10:51
2024-01-25T10:53
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска во второй раз за 15 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 сбросили боеприпас с дрона в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ снова сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка