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Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
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11:07 25.01.2024 (обновлено: 11:40 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:07
2024-01-25T11:40
происшествия
оренбургская область
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УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы, сообщило правительство области.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера."Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщает правительство области.Пострадавших доставили в городскую больницу Орска. Один человек обнаружен без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов, уточнили в региональном правительстве.По данным властей, создан медицинский оперативный штаб, на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр.Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923368549.html
оренбургская область
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Ольга Фомченкова
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

Оренбургские власти назвали взрыв газа причиной обрушения на насосной станции

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы, сообщило правительство области.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
«
"Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщает правительство области.
Пострадавших доставили в городскую больницу Орска. Один человек обнаружен без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов, уточнили в региональном правительстве.
По данным властей, создан медицинский оперативный штаб, на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр.
Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции
10:57
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
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