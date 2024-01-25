https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:07
2024-01-25T11:07
2024-01-25T11:40
происшествия
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f045221d1f75a0b32b6f4bf8ef012c30.jpg
УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы, сообщило правительство области.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера."Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщает правительство области.Пострадавших доставили в городскую больницу Орска. Один человек обнаружен без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов, уточнили в региональном правительстве.По данным властей, создан медицинский оперативный штаб, на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр.Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923368549.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_9848120ba19fe4780c8060c48f2d3ce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Оренбургские власти назвали взрыв газа причиной обрушения на насосной станции
УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы, сообщило правительство области.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
. В региональном МЧС
сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
«
"Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщает правительство области.
Пострадавших доставили в городскую больницу Орска
. Один человек обнаружен без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов, уточнили в региональном правительстве.
По данным властей, создан медицинский оперативный штаб, на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр.
Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, добавили в правительстве.
В Оренбургской области человек погиб при обрушении здания насосной станции