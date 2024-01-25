https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923372661.html

Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке - РИА Новости, 25.01.2024

Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:07

2024-01-25T11:07

2024-01-25T11:40

происшествия

оренбургская область

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Причиной обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы, сообщило правительство области.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. В региональном МЧС сообщали, что один человек погиб и трое пострадали. В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера."Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщает правительство области.Пострадавших доставили в городскую больницу Орска. Один человек обнаружен без признаков жизни. Чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов, уточнили в региональном правительстве.По данным властей, создан медицинский оперативный штаб, на месте работают 4 бригады скорой медицинской помощи. В режиме повышенной готовности находятся оренбургские и орские реаниматологи и хирурги-травматологи. Вертолет санавиации находится на вертолетной площадке и готов к вылету в областной центр.Все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923368549.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область