https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html

Путин рассказал о роли образования для будущего России

Путин рассказал о роли образования для будущего России - РИА Новости, 25.01.2024

Путин рассказал о роли образования для будущего России

Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:54

2024-01-25T15:54

2024-01-25T16:02

россия

владимир путин

калининград

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общество

навигатор абитуриента

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране, заявил президент России Владимир Путин. Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области. "В нашей стране постоянно, на протяжении веков уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования, потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона, либо всей страны, зависит будущее государства", — сказал Путин в ходе общения со студентами. Он добавил, что сегодня, когда знания "стали частью экономического роста, частью повышения обороноспособности страны, сохранения государственности, наших традиций и самих этносов РФ", от образования "зависит успех и будущее нашего государства". Путин указал студентам на технологические изменения в современном мире, и отметил, что для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени и сил, и всегда быть на гребне происходящих событий.

https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html

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калининград

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россия, владимир путин, калининград, калининградская область, общество, навигатор абитуриента