https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html
Путин рассказал о роли образования для будущего России
Путин рассказал о роли образования для будущего России - РИА Новости, 25.01.2024
Путин рассказал о роли образования для будущего России
Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:54
2024-01-25T15:54
2024-01-25T16:02
россия
владимир путин
калининград
калининградская область
общество
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912792_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dd883cf26b10605f88da44c8f81c35c0.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране, заявил президент России Владимир Путин. Рабочая поездка Путина в Калининград началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области. "В нашей стране постоянно, на протяжении веков уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования, потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона, либо всей страны, зависит будущее государства", — сказал Путин в ходе общения со студентами. Он добавил, что сегодня, когда знания "стали частью экономического роста, частью повышения обороноспособности страны, сохранения государственности, наших традиций и самих этносов РФ", от образования "зависит успех и будущее нашего государства". Путин указал студентам на технологические изменения в современном мире, и отметил, что для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени и сил, и всегда быть на гребне происходящих событий.
https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912792_0:71:2636:2048_1920x0_80_0_0_aa10edcd73039b4cab8c04e8cf470132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, калининград, калининградская область, общество, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Калининград, Калининградская область, Общество, Навигатор абитуриента
Путин рассказал о роли образования для будущего России
Путин: от уровня образования зависит успех и будущее России
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Успех России и ее будущее зависят от уровня образования в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Рабочая поездка Путина в Калининград
началась с Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где глава государства встретился с учащимися вузов Калининградской области
.
"В нашей стране постоянно, на протяжении веков уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования, потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона, либо всей страны, зависит будущее государства", — сказал Путин в ходе общения со студентами.
Он добавил, что сегодня, когда знания "стали частью экономического роста, частью повышения обороноспособности страны, сохранения государственности, наших традиций и самих этносов РФ", от образования "зависит успех и будущее нашего государства".
Путин указал студентам на технологические изменения в современном мире, и отметил, что для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени и сил, и всегда быть на гребне происходящих событий.
День российского студенчества – "Татьянин день"