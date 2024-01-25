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В Николаевской области пострадал объект критической инфраструктуры
В Николаевской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.01.2024
В Николаевской области пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины из-за взрывов, три населенных пункта остались без света, сообщил глава... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:55
2024-01-25T09:55
2024-01-25T09:55
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины из-за взрывов, три населенных пункта остались без света, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Во время вечернего обстрела села Дмитровка Куцурубской общины поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения осталось три населенных пункта", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры