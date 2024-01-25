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В Перми школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 25.01.2024
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13:10 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/nozh-1923401480.html
В Перми школьник ранил ножом сверстника
В Перми школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 25.01.2024
В Перми школьник ранил ножом сверстника
Ученик кадетской школы в Перми принес на занятия сувенирный нож и поранил им во время игры одноклассника, пострадавший находится в состоянии средней степени... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:10
2024-01-25T13:10
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Ученик кадетской школы в Перми принес на занятия сувенирный нож и поранил им во время игры одноклассника, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования и краевом минздраве. По информации департамента, один из учеников принес в школу сувенирный нож. Рамка-металлодетектор на входе в учебное заведение предмет не зафиксировала, так как он сделан из пластика. "Во время игры мальчик случайно нанес однокласснику рану. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту", - пояснила собеседница. "Ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в краевом минздраве. В пермском управлении СК пояснили, что пока собирают информацию об инциденте.
https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми школьник ранил ножом сверстника

В Перми мальчик принес в школу сувенирный нож и поранил одноклассника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Ученик кадетской школы в Перми принес на занятия сувенирный нож и поранил им во время игры одноклассника, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования и краевом минздраве.
По информации департамента, один из учеников принес в школу сувенирный нож. Рамка-металлодетектор на входе в учебное заведение предмет не зафиксировала, так как он сделан из пластика.
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"Во время игры мальчик случайно нанес однокласснику рану. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту", - пояснила собеседница.
"Ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в краевом минздраве.
В пермском управлении СК пояснили, что пока собирают информацию об инциденте.
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ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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