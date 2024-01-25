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Мэр Новосибирска ушел в отставку - РИА Новости, 25.01.2024
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09:25 25.01.2024 (обновлено: 10:28 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/novosibirsk-1923348751.html
Мэр Новосибирска ушел в отставку
Мэр Новосибирска ушел в отставку - РИА Новости, 25.01.2024
Мэр Новосибирска ушел в отставку
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально досрочно прекратил свои полномочия и ушел в отставку, сообщили в горадминистрации. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:25
2024-01-25T10:28
политика
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 25 янв — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально досрочно прекратил свои полномочия и ушел в отставку, сообщили в горадминистрации. &quot;Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию&quot;, — сообщили в мэрии.Исполнять полномочия мэра Новосибирска в полном объеме с 26 января будет первый заместитель Олег Клемешов. Об отпуске Анатолия Локтя с последующим увольнением с поста мэра Новосибирска 28 декабря прошлого года объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он пояснил, что Локоть "получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач". На следующий день сам чиновник в своем Telegram-канале подтвердил, что решил оставить пост в связи с переходом на новую работу. Пост мэра Новосибирска Локоть (КПРФ) занимал второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2024 года. Впервые его избрали на досрочных выборах в апреле 2014 года. Тогда он набрал 43,75 процента голосов избирателей. На очередных выборах в сентябре 2019 года Локоть выиграл мэрские выборы с результатом в 50,25 процента голосов. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле 2023 года. По новым правилам градоначальника будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Горсовет Новосибирска на сессии в феврале должен объявить конкурс по выборам мэра.
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политика, новосибирск, новосибирская область, анатолий локоть, андрей травников, кпрф
Политика, Новосибирск, Новосибирская область, Анатолий Локоть, Андрей Травников, КПРФ
Мэр Новосибирска ушел в отставку

Мэр Новосибирска Локоть досрочно прекратил свои полномочия и ушел в отставку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 янв — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально досрочно прекратил свои полномочия и ушел в отставку, сообщили в горадминистрации.
«

"Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию", — сообщили в мэрии.

Исполнять полномочия мэра Новосибирска в полном объеме с 26 января будет первый заместитель Олег Клемешов.
Об отпуске Анатолия Локтя с последующим увольнением с поста мэра Новосибирска 28 декабря прошлого года объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он пояснил, что Локоть "получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач". На следующий день сам чиновник в своем Telegram-канале подтвердил, что решил оставить пост в связи с переходом на новую работу.
Пост мэра Новосибирска Локоть (КПРФ) занимал второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2024 года. Впервые его избрали на досрочных выборах в апреле 2014 года. Тогда он набрал 43,75 процента голосов избирателей. На очередных выборах в сентябре 2019 года Локоть выиграл мэрские выборы с результатом в 50,25 процента голосов.
Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле 2023 года. По новым правилам градоначальника будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса. Горсовет Новосибирска на сессии в феврале должен объявить конкурс по выборам мэра.
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