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Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.01.2024
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10:48 25.01.2024 (обновлено: 19:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/norvegiya-1923364189.html
Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России
Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.01.2024
Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России
Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. Об этом пишет The... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:48
2024-01-25T19:17
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. Об этом пишет The Telegraph. "Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону. &lt;...&gt; Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру", — сказал он. Министр отметил, что Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО. В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html
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в мире, россия, норвегия, нато, москва
В мире, Россия, Норвегия, НАТО, Москва
Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России

Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие три года

© AFP 2024 / LISE ASERUDГлава норвежских вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен
Глава норвежских вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AFP 2024 / LISE ASERUD
Глава норвежских вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. Об этом пишет The Telegraph.

"Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону. <...> Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру", — сказал он.
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Министр отметил, что Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО.

В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
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