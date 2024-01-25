https://ria.ru/20240125/norvegiya-1923364189.html

Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России

Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.01.2024

Глава Минобороны Норвегии сделал шокирующее заявление о России

Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. Об этом пишет The... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:48

2024-01-25T10:48

2024-01-25T19:17

в мире

россия

норвегия

нато

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923504816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c716d67b5452d9706915e71c86d63f25.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. Об этом пишет The Telegraph. "Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону. <...> Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру", — сказал он. Министр отметил, что Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО. В октябре прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус также призвал готовиться к возможному конфликту в Европе. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. По его словам, залогом мира и благополучия региона могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html

россия

норвегия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, норвегия, нато, москва