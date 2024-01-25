https://ria.ru/20240125/nebo-1923411099.html

Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе

Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе - РИА Новости, 25.01.2024

Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе

Погибший помощник командира российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, Владислав Чмирев из Саратовской области - из династии военных... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:42

2024-01-25T13:42

2024-01-25T15:35

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роман бусаргин

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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Погибший помощник командира российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, Владислав Чмирев из Саратовской области - из династии военных летчиков, с детства хотел летать, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Депутат Госдумы Андрей Воробьев заявил, что окажет всю необходимую поддержку семье Чмирева. "Родился Владислав Вадимович 26 октября 1999 года в Балашове. Обучался в Гимназии №1, которую окончил в 2015 году. Владислав Вадимович был хорошим учеником, классный руководитель Владислава вспоминает о нем как о добром, отзывчивом молодом человеке, который занимался спортом и мечтал стать летчиком... Владислав Чмирев представитель военной династии: дед - полковник, летчик; отец - летчик военной авиации. Пройдя долгий путь от кадетской школы до помощника командира корабля военно-транспортной авиации, Владислав исполнил свою мечту", - написал Петраков. Он отметил, что Чмирев по окончании девяти классов обучался в Челябинской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой, а в 2017 году поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, по окончании которого в звании лейтенанта стал помощником командира корабля. "Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям российских летчиков самолет не упал в черте населенного пункта Яблоново. Члены экипажа ценой собственной жизни спасли мирных жителей! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава Чмирева. Скорбим вместе с вами! Вечная память настоящему патриоту и герою своей страны", - добавил глава района. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 2024-01-25T13:42 true PT0M17S

Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-25T13:42 true PT0M42S

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