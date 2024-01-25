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Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 25.01.2024 (обновлено: 15:35 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nebo-1923411099.html
Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе
Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе - РИА Новости, 25.01.2024
Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе
Погибший помощник командира российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, Владислав Чмирев из Саратовской области - из династии военных... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:42
2024-01-25T15:35
специальная военная операция на украине
общество
россия
киев
белгородская область
роман бусаргин
андрей воробьев
вячеслав володин
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Погибший помощник командира российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, Владислав Чмирев из Саратовской области - из династии военных летчиков, с детства хотел летать, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале. Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Депутат Госдумы Андрей Воробьев заявил, что окажет всю необходимую поддержку семье Чмирева. "Родился Владислав Вадимович 26 октября 1999 года в Балашове. Обучался в Гимназии №1, которую окончил в 2015 году. Владислав Вадимович был хорошим учеником, классный руководитель Владислава вспоминает о нем как о добром, отзывчивом молодом человеке, который занимался спортом и мечтал стать летчиком... Владислав Чмирев представитель военной династии: дед - полковник, летчик; отец - летчик военной авиации. Пройдя долгий путь от кадетской школы до помощника командира корабля военно-транспортной авиации, Владислав исполнил свою мечту", - написал Петраков. Он отметил, что Чмирев по окончании девяти классов обучался в Челябинской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой, а в 2017 году поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, по окончании которого в звании лейтенанта стал помощником командира корабля. "Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям российских летчиков самолет не упал в черте населенного пункта Яблоново. Члены экипажа ценой собственной жизни спасли мирных жителей! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава Чмирева. Скорбим вместе с вами! Вечная память настоящему патриоту и герою своей страны", - добавил глава района. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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общество, россия, киев, белгородская область, роман бусаргин, андрей воробьев, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Киев, Белгородская область, Роман Бусаргин, Андрей Воробьев, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Один из летчиков сбитого Ил-76 с детства мечтал о небе

Петраков: летчик сбитого Ил-76 из Саратова с детства хотел летать на самолете

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Погибший помощник командира российского самолета Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, Владислав Чмирев из Саратовской области - из династии военных летчиков, с детства хотел летать, сообщил глава Балашовского района Павел Петраков в Telegram-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования близким Чмирева, отметив, что летчик - уроженец Балашова. Депутат Госдумы Андрей Воробьев заявил, что окажет всю необходимую поддержку семье Чмирева.
«
"Родился Владислав Вадимович 26 октября 1999 года в Балашове. Обучался в Гимназии №1, которую окончил в 2015 году. Владислав Вадимович был хорошим учеником, классный руководитель Владислава вспоминает о нем как о добром, отзывчивом молодом человеке, который занимался спортом и мечтал стать летчиком... Владислав Чмирев представитель военной династии: дед - полковник, летчик; отец - летчик военной авиации. Пройдя долгий путь от кадетской школы до помощника командира корабля военно-транспортной авиации, Владислав исполнил свою мечту", - написал Петраков.
Он отметил, что Чмирев по окончании девяти классов обучался в Челябинской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой, а в 2017 году поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, по окончании которого в звании лейтенанта стал помощником командира корабля.
"Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям российских летчиков самолет не упал в черте населенного пункта Яблоново. Члены экипажа ценой собственной жизни спасли мирных жителей! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владислава Чмирева. Скорбим вместе с вами! Вечная память настоящему патриоту и герою своей страны", - добавил глава района.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию по крушению Ил-76
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКиевБелгородская областьРоман БусаргинАндрей ВоробьевВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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