https://ria.ru/20240125/nato-1923423079.html

Гатилов предупредил об угрозе войны ядерных держав из-за стратегии НАТО

Гатилов предупредил об угрозе войны ядерных держав из-за стратегии НАТО - РИА Новости, 25.01.2024

Гатилов предупредил об угрозе войны ядерных держав из-за стратегии НАТО

Наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:24

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Наибольший ядерный риск в настоящее время связан со стратегией эскалации США и НАТО в украинском кризисе, которая может спровоцировать прямую военную конфронтацию между ядерными державами, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "В настоящий момент наиболее острые риски стратегического характера несёт заряженность США и НАТО на эскалацию украинского кризиса, что чревато скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению. Дипломат добавил, что Россия привержена пониманию, выработанному еще в 1980 годы, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. "Напоминаем, что данная фундаментальная установка была подтверждена по инициативе России в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопустимости ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 г. Призываем все государства "пятёрки" следовать обязательствам, взятым в соответствии с заявлением", - отметил постпред России. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, геннадий гатилов, нато, оон, ситуация в днр и лнр