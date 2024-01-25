https://ria.ru/20240125/nato-1923401084.html
Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле
Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.01.2024
Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о начинающихся учениях НАТО, заявил, что российская сторона знает, в пику кому они проводятся, и никогда не РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:07
2024-01-25T13:07
2024-01-25T14:41
в мире
россия
нато
дмитрий песков
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о начинающихся учениях НАТО, заявил, что российская сторона знает, в пику кому они проводятся, и никогда не носила розовые очки.Ранее он сообщил, что президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Калининград, где встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона."Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения. Собственно, мы никогда не носили розовые очки, мы знаем, что такое военная инфраструктура НАТО", - заявил Песков журналистам, говоря о начинающихся в этом регионе учениях.Он добавил, что НАТО - "альянс, созданный для конфронтации, это орудие конфронтации"."Они проявляют все свои соответствующие характеристики. Это лишний раз подчеркивает, наверное, правоту Российской Федерации, когда еще до начала специальной военной операции президент Путин говорил о наших глубоких обеспокоенностях в связи с нашей безопасностью во время вот этого ползучего процесса приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал Песков.При этом разговоры на Западе о том, что Россия может начать войну со странами НАТО, представитель Кремля объяснил тем, что Европе "всегда надо искать внешнего врага"."Европейцы всегда тяготеют к тому, чтобы в нелегкие моменты искать внешнего врага. И для них, конечно же, самым давним внешним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они потратили десятки или сотни миллиардов евро вместо того, чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан - надо поднимать врага на щит. В данном случае это мы", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, дмитрий песков
В мире, Россия, НАТО, Дмитрий Песков
Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле
Песков: в РФ никогда не носили розовые очки и знают, зачем НАТО проводит учения
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о начинающихся учениях НАТО, заявил, что российская сторона знает, в пику кому они проводятся, и никогда не носила розовые очки.
Ранее он сообщил, что президент РФ Владимир Путин
в четверг посетит Калининград
, где встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона.
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
"Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения. Собственно, мы никогда не носили розовые очки, мы знаем, что такое военная инфраструктура НАТО", - заявил Песков журналистам, говоря о начинающихся в этом регионе учениях.
Он добавил, что НАТО - "альянс, созданный для конфронтации, это орудие конфронтации".
"Они проявляют все свои соответствующие характеристики. Это лишний раз подчеркивает, наверное, правоту Российской Федерации, когда еще до начала специальной военной операции президент Путин говорил о наших глубоких обеспокоенностях в связи с нашей безопасностью во время вот этого ползучего процесса приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал Песков.
При этом разговоры на Западе о том, что Россия может начать войну со странами НАТО, представитель Кремля объяснил тем, что Европе
"всегда надо искать внешнего врага".
"Европейцы всегда тяготеют к тому, чтобы в нелегкие моменты искать внешнего врага. И для них, конечно же, самым давним внешним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они потратили десятки или сотни миллиардов евро вместо того, чтобы вкладывать их в экономику ЕС
, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан - надо поднимать врага на щит. В данном случае это мы", - отметил Песков.
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