https://ria.ru/20240125/nato-1923401084.html

Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле

Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.01.2024

Россия знает, в пику кому проводятся учения НАТО в Европе, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о начинающихся учениях НАТО, заявил, что российская сторона знает, в пику кому они проводятся, и никогда не РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:07

2024-01-25T13:07

2024-01-25T14:41

в мире

россия

нато

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923077616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805fde71fbb3972b8a7c40b1c05313ed.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о начинающихся учениях НАТО, заявил, что российская сторона знает, в пику кому они проводятся, и никогда не носила розовые очки.Ранее он сообщил, что президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Калининград, где встретится со студентами и проведет совещание по развитию региона."Достаточно беспрецедентные учения, они и не скрывают, в пику кому они проводят эти учения. Собственно, мы никогда не носили розовые очки, мы знаем, что такое военная инфраструктура НАТО", - заявил Песков журналистам, говоря о начинающихся в этом регионе учениях.Он добавил, что НАТО - "альянс, созданный для конфронтации, это орудие конфронтации"."Они проявляют все свои соответствующие характеристики. Это лишний раз подчеркивает, наверное, правоту Российской Федерации, когда еще до начала специальной военной операции президент Путин говорил о наших глубоких обеспокоенностях в связи с нашей безопасностью во время вот этого ползучего процесса приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал Песков.При этом разговоры на Западе о том, что Россия может начать войну со странами НАТО, представитель Кремля объяснил тем, что Европе "всегда надо искать внешнего врага"."Европейцы всегда тяготеют к тому, чтобы в нелегкие моменты искать внешнего врага. И для них, конечно же, самым давним внешним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они потратили десятки или сотни миллиардов евро вместо того, чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан - надо поднимать врага на щит. В данном случае это мы", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, дмитрий песков