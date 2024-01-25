Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 25.01.2024 (обновлено: 09:31 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923331153.html
Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины
Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины - РИА Новости, 25.01.2024
Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины
Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией, заявил... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:07
2024-01-25T09:31
россия
москва
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европа
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923343963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8ed058d87d7b1dbf4bb50557ca672d3.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин. "Ну а с тем, чтобы все-таки заставить население Соединенных Штатов, европейских стран думать иначе и осознавать, ради чего люди страдают, используется самый распространенный прием - попытка убедить население своих стран в возможности агрессии со стороны Российской Федерации", - добавил директор СВР. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нарышкин об усталости населения Запада от украинского кризиса
Нарышкин об усталости населения Запада от украинского кризиса
2024-01-25T04:07
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923343963_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b61eb574deedf1afdbbfeb77789a01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, в мире
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа, В мире, Специальная военная операция на Украине
Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины

Нарышкин: на Западе устали от Украины и не верят в победу над Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«
"По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин.
"Ну а с тем, чтобы все-таки заставить население Соединенных Штатов, европейских стран думать иначе и осознавать, ради чего люди страдают, используется самый распространенный прием - попытка убедить население своих стран в возможности агрессии со стороны Российской Федерации", - добавил директор СВР.
В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСергей НарышкинНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала