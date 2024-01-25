https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923331153.html

Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины

Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины - РИА Новости, 25.01.2024

Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины

Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией, заявил... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T04:07

2024-01-25T04:07

2024-01-25T09:31

россия

москва

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

европа

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923343963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8ed058d87d7b1dbf4bb50557ca672d3.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "По закрытым социологическим опросам, которые проводятся в западных странах, видно, что население этих стран уже просто устало от украинского кризиса. Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского. И никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать", - сказал Нарышкин. "Ну а с тем, чтобы все-таки заставить население Соединенных Штатов, европейских стран думать иначе и осознавать, ради чего люди страдают, используется самый распространенный прием - попытка убедить население своих стран в возможности агрессии со стороны Российской Федерации", - добавил директор СВР. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нарышкин об усталости населения Запада от украинского кризиса Нарышкин об усталости населения Запада от украинского кризиса 2024-01-25T04:07 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, в мире