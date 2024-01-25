https://ria.ru/20240125/nagrazhdenie-1923352318.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76

В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет, и следователи начали исследовать останки... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:42

2024-01-25T09:42

2024-01-25T14:34

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923171493_0:166:959:705_1920x0_80_0_0_b1f2f9b4d3125178904e3a79f9f46e72.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет, и следователи начали исследовать останки самолета только вчера."Пока нет сведений... Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?", - сказал он журналистам.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240125/peskov-1923352782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, россия