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В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 25.01.2024 (обновлено: 14:34 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nagrazhdenie-1923352318.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76
В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет, и следователи начали исследовать останки... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:42
2024-01-25T14:34
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет, и следователи начали исследовать останки самолета только вчера."Пока нет сведений... Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?", - сказал он журналистам.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/peskov-1923352782.html
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дмитрий песков, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Россия
В Кремле ответили на вопрос о возможном награждении экипажа Ил-76

Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о награждении экипажа Ил-76 ответил, что сведений пока нет, и следователи начали исследовать останки самолета только вчера.
"Пока нет сведений... Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?", - сказал он журналистам.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Песков ответил на вопрос о возможности особых поручений Путина из-за Ил-76
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковКрушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияРоссия
 
 
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