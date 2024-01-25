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Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей
Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2024
Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей
Россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 272 миллиона рублей, выдан Турцией и задержан в московском аэропорту Внуково, сообщила в четверг журналистам... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:54
2024-01-25T16:54
2024-01-25T16:55
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 272 миллиона рублей, выдан Турцией и задержан в московском аэропорту Внуково, сообщила в четверг журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А.Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков. Задержание проведено благодаря взаимодействию российских полицейских с представителями правоохранительных органов Турецкой Республики в рамках Интерпола", - написала Волк. Джанибекова объявило в международный розыск ГУМВД России по Ставропольскому краю по уголовному делу о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в отмывании криминальных доходов. "По версии следствия, злоумышленник в сговоре с другими соучастниками с использованием служебного положения совершил хищение денежных средств ПАО "Россети". Бюджету России был причинен ущерб на сумму более 272 миллионов рублей. Похищенные деньги с помощью фиктивных финансовых операций были легализованы. В ноябре 2021 года Марат Джанибеков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - говорится в сообщении. Фигурант пытался оспорить решение турецких властей, но получил отказ.
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в мире, россия, турция, москва, ирина волк, интерпол, россети
В мире, Россия, Турция, Москва, Ирина Волк, Интерпол, Россети
Турция выдала России обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей
МВД: Турция выдала РФ обвиняемого в афере на 272 миллиона рублей россиянина