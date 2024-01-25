https://ria.ru/20240125/murashko-1923427037.html
В вузах Минздрава вырастет число бюджетных мест
В вузах Минздрава вырастет число бюджетных мест - РИА Новости, 25.01.2024
В вузах Минздрава вырастет число бюджетных мест
Число бюджетных мест в вузах Минздрава РФ в 2024 году увеличится более чем на 2,5% – их станет более 34 тысяч, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:38
2024-01-25T14:38
2024-01-25T14:49
россия
михаил мурашко
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ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Минздрава РФ в 2024 году увеличится более чем на 2,5% – их станет более 34 тысяч, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня в целом по стране доля целевых мест составляет более 75%, эта цифра уже достигнута. По количеству бюджетных мест планируется увеличение более чем на 2,5%. Это показывает интерес самого государства к подготовке данных специалистов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что общий набор на бюджетные места в вузы Минздрава составит более 34 тысяч. За последние пять лет количество бюджетных мест по специалитету увеличилось на 8%, отметил министр.
https://ria.ru/20240125/diplom-1923413825.html
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россия, михаил мурашко
В вузах Минздрава вырастет число бюджетных мест
Мурашко: число бюджетных мест в вузах Минздрава вырастет более чем на 2,5%
ТОМСК, 25 янв - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Минздрава РФ в 2024 году увеличится более чем на 2,5% – их станет более 34 тысяч, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня в целом по стране доля целевых мест составляет более 75%, эта цифра уже достигнута. По количеству бюджетных мест планируется увеличение более чем на 2,5%. Это показывает интерес самого государства к подготовке данных специалистов", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что общий набор на бюджетные места в вузы Минздрава составит более 34 тысяч. За последние пять лет количество бюджетных мест по специалитету увеличилось на 8%, отметил министр.
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