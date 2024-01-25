Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/msu-1923462536.html
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием - РИА Новости, 25.01.2024
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:51
2024-01-25T16:51
россия
дмитрий чернышенко
общество
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_340b2810c5fe0a740379798848e2e43c.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. "Московский университет всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. Это и инженерная школа МГУ, недавно утвержденная правительством в качестве одного из участников проекта "Передовые инженерные школы", и научно-технологическая долина МГУ, где реализуется трансфер фундаментальных знаний в прикладные технологии. В настоящее время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых за рубежом. Их число растет. Недавно, в ноябре 2023 года мы с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) открыли еще и филиал МГУ в Грозном. Сегодня в МГУ учатся более 39 тысяч студентов, а также порядка 7 тысяч иностранных ребят из 63 стран. Это красноречивый показатель востребованности и ценности фундаментальной подготовки МГУ", — сказал Чернышенко в ходе торжественного заседания, посвященного 269-летию МГУ. Он отметил, что День студента по традиции связан с днем основания старейшего университета страны, МГУ исполнилось 269 лет, а приближается юбилейный год, все это время Московский университет достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы, неизменно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах среди российских вузов. "Я ещё раз от всей души поздравляю дружную семью Московского государственного университета с праздником, желаю вам профессиональных успехов, новых побед на благо отечественного образования и науки", — заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee670e7022d7e84c489bcc2370041b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, общество, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием

Чернышенко: МГУ всегда был на фронтире передовых образовательных технологий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание МГУ
Здание МГУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание МГУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов.
"Московский университет всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. Это и инженерная школа МГУ, недавно утвержденная правительством в качестве одного из участников проекта "Передовые инженерные школы", и научно-технологическая долина МГУ, где реализуется трансфер фундаментальных знаний в прикладные технологии. В настоящее время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых за рубежом. Их число растет. Недавно, в ноябре 2023 года мы с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) открыли еще и филиал МГУ в Грозном. Сегодня в МГУ учатся более 39 тысяч студентов, а также порядка 7 тысяч иностранных ребят из 63 стран. Это красноречивый показатель востребованности и ценности фундаментальной подготовки МГУ", — сказал Чернышенко в ходе торжественного заседания, посвященного 269-летию МГУ.
Он отметил, что День студента по традиции связан с днем основания старейшего университета страны, МГУ исполнилось 269 лет, а приближается юбилейный год, все это время Московский университет достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы, неизменно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах среди российских вузов.
"Я ещё раз от всей души поздравляю дружную семью Московского государственного университета с праздником, желаю вам профессиональных успехов, новых побед на благо отечественного образования и науки", — заключил Чернышенко.
Студенты Севастопольского государственного университета - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
День российского студенчества – "Татьянин день"
00:41
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала