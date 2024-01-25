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Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием - РИА Новости, 25.01.2024
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:51
2024-01-25T16:51
2024-01-25T16:51
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. "Московский университет всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. Это и инженерная школа МГУ, недавно утвержденная правительством в качестве одного из участников проекта "Передовые инженерные школы", и научно-технологическая долина МГУ, где реализуется трансфер фундаментальных знаний в прикладные технологии. В настоящее время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых за рубежом. Их число растет. Недавно, в ноябре 2023 года мы с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) открыли еще и филиал МГУ в Грозном. Сегодня в МГУ учатся более 39 тысяч студентов, а также порядка 7 тысяч иностранных ребят из 63 стран. Это красноречивый показатель востребованности и ценности фундаментальной подготовки МГУ", — сказал Чернышенко в ходе торжественного заседания, посвященного 269-летию МГУ. Он отметил, что День студента по традиции связан с днем основания старейшего университета страны, МГУ исполнилось 269 лет, а приближается юбилейный год, все это время Московский университет достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы, неизменно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах среди российских вузов. "Я ещё раз от всей души поздравляю дружную семью Московского государственного университета с праздником, желаю вам профессиональных успехов, новых побед на благо отечественного образования и науки", — заключил Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
Чернышенко поздравил МГУ с 269-летием
Чернышенко: МГУ всегда был на фронтире передовых образовательных технологий
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении Московскому государственному университету с 269-летием заявил, что вуз всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов.
"Московский университет всегда на фронтире передовых образовательных технологий и проектов. Это и инженерная школа МГУ, недавно утвержденная правительством в качестве одного из участников проекта "Передовые инженерные школы", и научно-технологическая долина МГУ, где реализуется трансфер фундаментальных знаний в прикладные технологии. В настоящее время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых за рубежом. Их число растет. Недавно, в ноябре 2023 года мы с Виктором Антоновичем (Садовничим - ред.) открыли еще и филиал МГУ в Грозном
. Сегодня в МГУ учатся более 39 тысяч студентов, а также порядка 7 тысяч иностранных ребят из 63 стран. Это красноречивый показатель востребованности и ценности фундаментальной подготовки МГУ", — сказал Чернышенко в ходе торжественного заседания, посвященного 269-летию МГУ.
Он отметил, что День студента по традиции связан с днем основания старейшего университета страны, МГУ исполнилось 269 лет, а приближается юбилейный год, все это время Московский университет достойно сохраняет и приумножает традиции высшей школы, неизменно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах среди российских вузов.
"Я ещё раз от всей души поздравляю дружную семью Московского государственного университета с праздником, желаю вам профессиональных успехов, новых побед на благо отечественного образования и науки", — заключил Чернышенко.
День российского студенчества – "Татьянин день"