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Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз

Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз - РИА Новости, 25.01.2024

Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз

Во Владимирской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в семь раз с начала 2000-х годов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:18

2024-01-25T17:18

2024-01-25T17:18

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Во Владимирской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в семь раз с начала 2000-х годов, сообщает пресс-служба правительства региона. 24 января губернатор региона Александр Авдеев провел заседание Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Владимирской области. Члены совета обсудили вопросы создания условий для улучшения инвестиционного климата и развития МСП, в том числе в части снижения административного давления. Авдеев подчеркнул, что предприниматели – это активные участники стратегической кампании по перенастройке экономики РФ, которая была запущена в связи с санкциями. "Вместе работаем над обеспечением технологического и промышленного развития страны. Видим, как наши предприятия, в том числе в секторе малого и среднего бизнеса, совершают новые прорывы. Это и показатель эффективности мер господдержки. С начала 2000-х годов до настоящего времени количество субъектов малого и среднего предпринимательства в нашем регионе выросло примерно в семь раз – округленно с семи тысяч до 50 тысяч", - сказал Авдеев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, запуск новых производств – это создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения. "Инвестиции приходят туда, где больше порядка, где понятные и прозрачные условия для развития дела. И мы создаем такие условия", - подчеркнул губернатор. По информации пресс-службы, в области успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, который закрепляет обязательства властей перед предпринимателями и инвесторами. Его цель - сокращать путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений и реализации проекта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, владимирская область, бизнес