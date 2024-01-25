https://ria.ru/20240125/msp-1923470100.html
Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз
Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз - РИА Новости, 25.01.2024
Число субъектов МСП во Владимирской области выросло в 7 раз
Во Владимирской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в семь раз с начала 2000-х годов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:18
2024-01-25T17:18
2024-01-25T17:18
твой бизнес
твой бизнес – новости
владимирская область
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923471314_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_c18fdb2346a8a239ccec84f34e51ff47.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Во Владимирской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в семь раз с начала 2000-х годов, сообщает пресс-служба правительства региона. 24 января губернатор региона Александр Авдеев провел заседание Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Владимирской области. Члены совета обсудили вопросы создания условий для улучшения инвестиционного климата и развития МСП, в том числе в части снижения административного давления. Авдеев подчеркнул, что предприниматели – это активные участники стратегической кампании по перенастройке экономики РФ, которая была запущена в связи с санкциями. "Вместе работаем над обеспечением технологического и промышленного развития страны. Видим, как наши предприятия, в том числе в секторе малого и среднего бизнеса, совершают новые прорывы. Это и показатель эффективности мер господдержки. С начала 2000-х годов до настоящего времени количество субъектов малого и среднего предпринимательства в нашем регионе выросло примерно в семь раз – округленно с семи тысяч до 50 тысяч", - сказал Авдеев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, запуск новых производств – это создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения. "Инвестиции приходят туда, где больше порядка, где понятные и прозрачные условия для развития дела. И мы создаем такие условия", - подчеркнул губернатор. По информации пресс-службы, в области успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, который закрепляет обязательства властей перед предпринимателями и инвесторами. Его цель - сокращать путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений и реализации проекта.
https://ria.ru/20240125/vyplaty-1923422887.html
https://ria.ru/20240125/grant-1923385453.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923471314_44:0:933:667_1920x0_80_0_0_948bfe1b73c2b8f622ee0ef47ced6118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, владимирская область, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Владимирская область, Бизнес
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Во Владимирской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в семь раз с начала 2000-х годов, сообщает пресс-служба правительства региона.
24 января губернатор региона Александр Авдеев провел заседание Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Владимирской области. Члены совета обсудили вопросы создания условий для улучшения инвестиционного климата и развития МСП, в том числе в части снижения административного давления.
Выплаты молодым оленеводам Якутии составят 28 млн рублей в 2024 году
Авдеев подчеркнул, что предприниматели – это активные участники стратегической кампании по перенастройке экономики РФ
, которая была запущена в связи с санкциями.
"Вместе работаем над обеспечением технологического и промышленного развития страны. Видим, как наши предприятия, в том числе в секторе малого и среднего бизнеса, совершают новые прорывы. Это и показатель эффективности мер господдержки. С начала 2000-х годов до настоящего времени количество субъектов малого и среднего предпринимательства в нашем регионе выросло примерно в семь раз – округленно с семи тысяч до 50 тысяч", - сказал Авдеев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, запуск новых производств – это создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения.
"Инвестиции приходят туда, где больше порядка, где понятные и прозрачные условия для развития дела. И мы создаем такие условия", - подчеркнул губернатор.
Фермер из Забайкалья увеличил в 15 раз поголовье скота благодаря гранту
По информации пресс-службы, в области успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, который закрепляет обязательства властей перед предпринимателями и инвесторами. Его цель - сокращать путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений и реализации проекта.