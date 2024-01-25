https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
В России в этом году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:15
2024-01-25T17:15
2024-01-25T17:42
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. В России в этом году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области."Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал глава государства.Кроме того, он отметил, что реальные доходы россиян и уровень заработной платы выросли по сравнению с предыдущими годами.С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5 процента, сейчас он составляет 19 242 рубля. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16 242 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48 процентов.В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
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общество, владимир путин, россия, калининградская область
Общество, Владимир Путин, Россия, Калининградская область
Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
Путин объявил о повышении МРОТ в России в 2024 году
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. В России в этом году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.
"Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия", — сказал глава государства.
МРОТ — сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.
Кроме того, он отметил, что реальные доходы россиян и уровень заработной платы выросли по сравнению с предыдущими годами.
С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5 процента, сейчас он составляет 19 242 рубля. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16 242 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48 процентов.
В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.
Исследование выявило предпочтения по МРОТ у россиян