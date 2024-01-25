https://ria.ru/20240125/moskva-1924361009.html

Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог

Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог - РИА Новости, 30.01.2024

Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят уборку из-за снегопада, в некоторых районах прирост снега составил до 3... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-25T22:57

2024-01-25T22:57

2024-01-30T14:13

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москва

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снегопад в москве

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят уборку из-за снегопада, в некоторых районах прирост снега составил до 3 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в тексте. Сообщается, что за несколько часов в отдельных районах города выпало до 3 сантиметров снега. К утру прирост свежевыпавшего снега может составить еще до одного сантиметра. "В 21.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в материале. В тексте уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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