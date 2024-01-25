https://ria.ru/20240125/moskva-1924361009.html
Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог
Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог - РИА Новости, 30.01.2024
Московские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят уборку из-за снегопада, в некоторых районах прирост снега составил до 3... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-25T22:57
2024-01-25T22:57
2024-01-30T14:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят уборку из-за снегопада, в некоторых районах прирост снега составил до 3 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в тексте. Сообщается, что за несколько часов в отдельных районах города выпало до 3 сантиметров снега. К утру прирост свежевыпавшего снега может составить еще до одного сантиметра. "В 21.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в материале. В тексте уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, а также проводят уборку из-за снегопада, в некоторых районах прирост снега составил до 3 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в тексте.
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Сообщается, что за несколько часов в отдельных районах города выпало до 3 сантиметров снега. К утру прирост свежевыпавшего снега может составить еще до одного сантиметра.
"В 21.00 провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков", - говорится в материале.
В тексте уточнили, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам.