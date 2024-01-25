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В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ - РИА Новости, 25.01.2024
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11:38 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/moskva-1923379984.html
В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ
В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ
Около 4 миллионов жителей столицы получают материальную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:38
2024-01-25T11:38
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 4 миллионов жителей столицы получают материальную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 4 миллионов москвичей. Большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что по оплате ЖКУ предусмотрено два вида помощи - льготы и субсидии. "Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников. Субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода. Выплаты предоставляются на шесть месяцев", - пояснил Бирюков. Он напомнил, что с 1 января 2021 года процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию - документы об отсутствии задолженностей и уровне дохода семьи - госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому получателю субсидии необходимо только вовремя подавать заявление. Кроме того, с 1 декабря 2022 года в столице изменились стандарты стоимости ЖКУ, которые используются при расчете субсидии. Если раньше ее мог оформить одиноко проживающий гражданин с доходом в 54 535 рублей, то теперь - с доходом 57 737 рублей. "Оформить субсидии и льготы на оплату ЖКУ жители столицы могут на официальном портале мэра и правительства Москвы или самостоятельно в центрах госуслуг "Мои Документы", в специально оборудованных компьютерами зонах электронных услуг", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20240125/zhku-1923248398.html
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общество, москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ
В Москве около четырех миллионов человек получают льготы и субсидии на ЖКУ

Бирюков: около 4 миллионов москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги и документ об оплате услуг ЖКХ
Деньги и документ об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деньги и документ об оплате услуг ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 4 миллионов жителей столицы получают материальную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 4 миллионов москвичей. Большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что по оплате ЖКУ предусмотрено два вида помощи - льготы и субсидии.
«
"Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников. Субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода. Выплаты предоставляются на шесть месяцев", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что с 1 января 2021 года процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию - документы об отсутствии задолженностей и уровне дохода семьи - госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому получателю субсидии необходимо только вовремя подавать заявление.
Кроме того, с 1 декабря 2022 года в столице изменились стандарты стоимости ЖКУ, которые используются при расчете субсидии. Если раньше ее мог оформить одиноко проживающий гражданин с доходом в 54 535 рублей, то теперь - с доходом 57 737 рублей.
"Оформить субсидии и льготы на оплату ЖКУ жители столицы могут на официальном портале мэра и правительства Москвы или самостоятельно в центрах госуслуг "Мои Документы", в специально оборудованных компьютерами зонах электронных услуг", - добавил Бирюков.
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