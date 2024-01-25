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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы - РИА Новости, 25.01.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Алексей Толстой" в центре столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:23
2024-01-25T10:23
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Алексей Толстой" в центре столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Алексей Толстой", который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта заменили устаревшее оборудование на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, его производительность составляет 2,5 тысячи кубометров в час. Кроме того, были проведены работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления. "Обновленное оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за снижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет 40 лет.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
Бирюков: крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Алексей Толстой" в центре столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Алексей Толстой", который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта заменили устаревшее оборудование на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, его производительность составляет 2,5 тысячи кубометров в час. Кроме того, были проведены работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления.
«
"Обновленное оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за снижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет 40 лет.
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