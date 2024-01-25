https://ria.ru/20240125/molodezh-1923501594.html

Доля россиян от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 миллиона человек к 2030 году

Доля россиян от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 миллиона человек к 2030 году - РИА Новости, 25.01.2024

Доля россиян от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 миллиона человек к 2030 году

Доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет к 2030 году должна увеличиться примерно на 2,7 миллиона человек, а в возрасте от 25 до 35 лет - снизится примерно на... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:02

2024-01-25T19:02

2024-01-25T19:13

общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет к 2030 году должна увеличиться примерно на 2,7 миллиона человек, а в возрасте от 25 до 35 лет - снизится примерно на 3,7 миллиона, сообщается в проекте Стратегии молодежной политики РФ на период до 2030 года."В Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2023 года проживало около 37,9 миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет (25,9 процента от общей численности населения России). Ожидается, что к 2030 году доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет увеличится примерно на 2,7 миллиона человек, а доля молодежи в возрасте от 25 до 35 лет снизится примерно на 3,7 миллиона человек", - говорится в проекте Стратегии. Кроме того, в проекте отмечается, что, с одной стороны, увеличится нагрузка на систему среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а с другой – снизится кадровый потенциал страны. "Депопуляционная тенденция прогнозируется как основная в период с 2022 по 2030 годы согласно прогнозу изменения численности населения России в период до 2035 года, подготовленному Федеральной службой государственной статистики. Для молодежи депопуляционная тенденция проявляется в наибольшей степени", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html

https://ria.ru/20240124/nauka-1922906755.html

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общество, россия