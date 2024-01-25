https://ria.ru/20240125/miting-1923529717.html
В Словакии прошли антиправительственные митинги
В Словакии прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 26.01.2024
В Словакии прошли антиправительственные митинги
Митинги против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе, а также в других городах Словакии, передает РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-25T22:31
2024-01-25T22:31
2024-01-26T09:16
в мире
словакия
братислава
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Митинги против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе, а также в других городах Словакии, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста, которые начались в Словакии в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Робертом Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел. В акции с требованием к правительству отказаться от этой реформы, которая состоялась в Братиславе в четверг, по данным местных СМИ, приняли участие порядка 27 тысяч человек. Оппозиция анонсировала подобные митинги еще в 14 городах Словакии. "Я горжусь вами. Роберт Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует, как же он недооценил вашу готовить защищать справедливость, он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько это требуется", - сказал в четверг глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка, выступая на акции протеста в Братиславе. Протестующие поддержали его скандированием: "Мы не будем молчать!", "Хватит с нас Фицо!", "Остановим его!". Некоторые из собравшихся на площади в Братиславе держали плакаты с антиправительственными лозунгами с требованием к правительству Фицо уйти в отставку. "Господин Фицо, не остановило вас 10 тысяч человек, не остановило вас 25 тысяч человек, не остановили вас протесты в 24 городах, значит их будет еще больше", - сказал Шимечка со сцены. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Премьер Словакии Фицо заявлял, что спецпрокуратура в ходе расследований не раз нарушала права человека, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Ранее Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
https://ria.ru/20240125/ssha-1923325725.html
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в мире, словакия, братислава, зузана чапутова
В мире, Словакия, Братислава, Зузана Чапутова
В Словакии прошли антиправительственные митинги
В Братиславе и других городах в Словакии прошли антиправительственные митинги
БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Митинги против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе, а также в других городах Словакии, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста, которые начались в Словакии в конце 2023 года, спровоцировала инициатива правительства во главе с Робертом Фицо
провести масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел.
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В акции с требованием к правительству отказаться от этой реформы, которая состоялась в Братиславе
в четверг, по данным местных СМИ, приняли участие порядка 27 тысяч человек. Оппозиция анонсировала подобные митинги еще в 14 городах Словакии.
"Я горжусь вами. Роберт Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует, как же он недооценил вашу готовить защищать справедливость, он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько это требуется", - сказал в четверг глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка, выступая на акции протеста в Братиславе.
Протестующие поддержали его скандированием: "Мы не будем молчать!", "Хватит с нас Фицо!", "Остановим его!". Некоторые из собравшихся на площади в Братиславе держали плакаты с антиправительственными лозунгами с требованием к правительству Фицо уйти в отставку.
"Господин Фицо, не остановило вас 10 тысяч человек, не остановило вас 25 тысяч человек, не остановили вас протесты в 24 городах, значит их будет еще больше", - сказал Шимечка со сцены.
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Ранее президент республики Зузана Чапутова
также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Чапутова говорила, что ее также не убедили доводы правительства о необходимости закрыть специальную прокуратуру. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки.
Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом.
Европейская комиссия просила правительство Словакии не торопиться с закрытием этого подразделения. Позже и посольство США
в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.
Премьер Словакии Фицо заявлял, что спецпрокуратура в ходе расследований не раз нарушала права человека, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности.
Ранее Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
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